CATCH-22: il trailer della serie Sky con George Clooney

Catch-22 è la nuova serie prodotta, diretta e interpretata da George Clooney di cui online è stato condiviso il primo trailer che mostra ulteriori anticipazioni riguardanti la storia suddivisa in sei episodi, girati interamente in Italia.

La co-produzione Sky - con Hulu, Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures - debutterà a maggio sugli schermi italiani e nel cast ci sono anche Kyle Chandler, Christopher Abbott, Hugh Laurie e Giancarlo Giannini.

Il progetto è tratto dal classico della letteratura americana del XX secolo, l'omonimo capolavoro antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller (noto in Italia con il titolo di Comma 22).

Ecco il trailer:

Catch-22 è diretta da George Clooney con Grant Heslov ed Ellen Kuras, registi di due episodi ciascuno. La sceneggiatura è firmata da Luke Davies e David Michôd.

I due sono anche produttori esecutivi insieme a Richard Brown e Steve Golin per Anonymous Content, e ai già citati Clooney e Heslov per la loro Smokehouse Pictures.

Catch-22 sarà trasmessa in esclusiva per l'Italia da Sky Atlantic a maggio. Negli Stati Uniti la serie sarà disponibile su Hulu.