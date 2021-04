Chernobyl, il podcast sulla serie e sul disastro nucleare: ecco dove ascoltarlo

Parallelamente a Chernobyl, una miniserie televisiva statunitense e britannica creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck, La HBO ha anche rilasciato un podcast dopo l'uscita di ogni episodio, intitolato semplicemente: The Chernobyl Podcast.

In ogni episodio del suddetto podcast, visibile sul canale Youtube della HBO, Craig, creatore e principale sceneggiatore, parla con Peter Sagal a proposito di molti dettagli relativi al set, alla sceneggiatura e, soprattutto, alla storia e agli eventi reali che si celano dietro la trama di ogni episodio della miniserie.

Mazin ha deciso di realizzare il podcast principalmente al fine di affrontare le discrepanze tra fatti storici e finzione, motivo per cui la serie è stata aspramente criticata spesso nel corso degli ultimi due anni; Craig, durante gli episodi, spiega quali degli elementi rappresentati nella serie sono fittizi e perché.

Chernobyl è stata accolta in maniera entusiasta dal pubblico: negli Stati Uniti la trasmissione su HBO è stata vista da 12 milioni di spettatori, diventando la miniserie più vista del canale dal 2001. In Italia la messa in onda della serie su Sky Atlantic ha ottenuto un ascolto complessivo di 550 mila spettatori, risultando il miglior debutto per una serie di Sky.