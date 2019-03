Chernobyl: il teaser trailer della miniserie HBO

HBO ha diffuso un teaser trailer della miniserie Chernobyl, dedicata alla catastrofe nucleare che ha colpito l'Ucraina nel 1986. La miniserie, che si preannuncia estremamente realistica, approderà su HBO il 6 maggio, in Italia la vedremo sempre a maggio su Sky.

Chernobyl, miniserie in cinque episodi, si avvale di un notevole cast composto da Jared Harris, che interpreta il fisico nucleare sovietico Valery Legasov, Emily Watson, Paul Ritter, Stellan Skarsgård , Jessie Buckley, Adrian Rawlins e Con O'Neill per portare sul piccolo schermo la vera storia di una catastrofe senza precedenti.

L'incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl, che ebbe ripercussioni per lungo tempo sull'intera Europa, verrà drammatizzato in una serie tv sconvolgente raccontando una delle più grandi catastrofi della storia e i coraggiosi uomini e donne che fecero incredibili sacrifici per salvare l'Europa da un disastro di proporzioni inimmaginabili.

