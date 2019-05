Chernobyl supera Il trono di spade e Breaking Bad nella classifica tv di IMDB

Chernobyl è diventata rapidamente la serie tv con il rating più alto su IMDB, battendo temibili rivali quali Il trono di spade, Breaking Bad e The Wire.

Chernobyl: Emily Watson in una scena della miniserie

La serie Sky Original in cinque parti è un'agghiacciante drammatizzazione dell'incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare ucraina nel 1986 e racconta le vicende di coloro che sono stati coinvolti nell'esplosione.

Chernobyl può contare su un cast composto da Jared Harris, che interpreta il fisico nucleare sovietico Valery Legasov, Emily Watson, Paul Ritter, Stellan Skarsgård, Jessie Buckley, Adrian Rawlins e Con O'Neill.

Chernobyl: Jared Harris in una scena della miniserie

Fin dal debutto su Sky Atlantic e NOW TV il 7 maggio, Chernobyl ha ottenuto il massimo punteggio da parte degli utenti di IMDB. Il primo episodio è stato seguito da quasi 2 milioni di persone. In meno di tre settimane la serie è schizzata in vetta alle classifiche tv di IMDN con un punteggio di 9,7 su 10. La serie ha superato i punteggi di show amatissimi dai fan come Il trono di spade, Breaking Bad, Band Of Brothers, tutte a quota 9,4, mentre The Wire e Our Planet seguono con 9,3.