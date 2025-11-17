Checco Zalone svela il poster di Buen Camino: il suo nuovo film da Natale al cinema

Il comico pugliese sta per tornare nelle sale italiane con la sua nuova commedia ed è previsto il solito uragano di incassi al box-office. Da oggi sono aperte le prevendite per i biglietti

Da oggi, lunedì 17 novembre, sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti del nuovo e attesissimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante.

Intitolato Buen Camino, la commedia che vede al centro il comico pugliese campione di incassi, arriverà nelle sale dal 25 dicembre distribuito da Medusa Film e prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL eNetflix.

Le prevendite saranno disponibili sui principali circuiti cinematografici online e nelle sale aderenti. Per l'occasione, la produzione ha anche diffuso in rete il primo teaser poster ufficiale della pellicola che potete visualizzare di seguito.

Buen Camino, la locandina del film di Checco Zalone

Qual è la trama del nuovo film di Zalone?

In Buen Camino, Checco Zalone interpreta un uomo ricco e superficiale che si trova costretto a lasciare i suoi privilegi per mettersi a cercare la figlia adolescente scomparsa. Intraprenderà il cammino di Santiago che diventerà un percorso di scoperta e cambiamento.

La locandina ufficiale ha però al suo centro un segnale di indicazioni, con a sinistra la strada per Santiago e a destra quella per Ibiza, chiaro segno che il protagonista si trova in un clima spensierato e di festa, mentre la figlia adolescente intraprende il celebre cammino.

Buen Camino arriverà nelle sale italiane mentre queste saranno reduci dal debutto la settimana precedente di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron. In questo modo, Zalone sfida il colosso statunitense e invita il pubblico italiano a venire vedere anche il suo film per una stagione natalizia con i fiocchi.

Checco Zalone in Quo Vado?

Il ritorno della coppia Checco Zalone/Gennaro Nunziante

Dopo Tolo Tolo, uscito nel 2020, con la regia di Checco Zalone, Gennaro Nunziante torna dietro la macchina da presa di un film di Zalone. Il regista barese aveva diretto anche gli esordi del comico in sala.

Nel 2009 il debutto con Cado dalle nubi, seguito nel 2011 da Che bella giornata, Sole a catinelle nel 2013 e Quo Vado? nel 2016. Il successo di Checco Zalone sul grande schermo è uno dei più importanti nella storia del cinema italiano: i suoi cinque film hanno incassato complessivamente oltre 200 milioni di euro e quattro sono saldamente all'interno della Top 10 dei maggiori incassi nella storia del cinema del Belpaese.