Checco Zalone conferma l'uscita del nuovo film il 25 dicembre "Così intercetto il pubblico che esce da Avatar"

Uscirà il 25 dicembre distribuito da Medusa il nuovo film di Checco Zalone, il preannunciato Buen Camino. Del film sappiamo poco o niente, ma a confermare ufficialmente l'uscita è stato lo stesso Zalone, che ha introdotto il film in un video registrato mostrato durante la presentazione del listino Medusa a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione.

Il comico pugliese si è rivolto agli esercenti con ironia. "Forse non vi ricordate di me. Guardate le vostre case, le vostre macchine..." e si è indicato, suscitando l'ilarità degli addetti ai lavori.

Poi ha motivato la scelta di far uscire il nuovo film il 25 dicembre, spiegando che è "una data strategica perché è quando il pubblico che ha visto Avatar il 18 esce dalla sala".

Checco Zalone in una scena di Cado dalle nubi

Che cosa sappiamo del film di Checco Zalone

Per Buen Camino, Checco Zalone tornerà a essere diretto da Gennaro Nunziante, fautore di molti dei suoi successi. La storica coppia della commedia italiana promette di rimettersi in viaggio, sia sul piano narrativo che geografico. Il film, il cui titolo richiama l'augurio simbolico rivolto ai pellegrini diretti a Santiago de Compostela, verrà girato tra Italia e Spagna, a partire da luglio.

Non si conoscono ancora i dettagli della trama, ma il percorso - anche produttivo - è già ben delineato: Indiana Production, Medusa Film, Netflix e la società MZL uniranno le forze per portare il film nei cinema italiani in tempo per le feste di Natale. La distribuzione sarà affidata proprio a Medusa.

Il titolo Buen Camino suggerisce un'avventura, un viaggio che potrebbe avere il sapore di un cammino interiore, o magari di un'odissea tragicomica nel cuore dell'Europa meridionale. Conoscendo la penna di Zalone e Nunziante, è facile aspettarsi una storia che giocherà su identità culturali, cliché italiani in trasferta e quella irresistibile capacità di raccontare il contemporaneo attraverso la lente dell'assurdo. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.