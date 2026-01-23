Checco Zalone riceve i ringraziamenti di Pier Silvio Berlusconi per il successo di Buen Camino

Il successo ottenuto dalla commedia è stato celebrato con una pagina in cui si ricorda che è il film con il maggiore incasso nella storia del box office italiano.

La commedia Buen Camino ha stabilito un nuovo record diventando il film con il maggiore incasso nella storia del box office italiano. Per celebrare l'importante traguardo raggiunto, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di firmare una pagina di ringraziamento sui principali quotidiani.

Il primato ottenuto da Buen Camino

Il messaggio pubblicato riporta semplicemente: "Grazie Checco. Buen Camino, il più grande successo della storia del cinema in Italia".

La firma di Pier Silvio Berlusconi appare in basso nella pagina, dove non mancano i loghi di Mediaset e di MFE - Media For Europe.

Il film è riuscito a ottenere rapidamente vari primati ai botteghini, riportando gli spettatori nelle sale: pochi giorni fa la commedia è infatti riuscita a superare Avatar e, in poco più di 3 settimane, ha raggiunto quota 68,8 milioni di euro, registrando oltre 8,5 milioni di spettatori.

Il film è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, per Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix. La commedia di Zalone, diretta dal regista Gennaro Nunziante, di cui potete leggere la nostra recensione, è distribuita da Medusa Film e co-prodotta da Indiana Production

Cosa racconta la commedia di Checco Zalone

Al centro della trama c'è un figlio di papà di mezza età che conduce un'esistenza agiata grazie al padre Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Checco passa le giornate nella piscina delle due ville lussuose, servito da uno stuolo di domestici filippini, insieme alla giovanissima fidanzata, una modella messicana, o in vacanza sul suo yacht in compagnia di amici nullafacenti come lui.

Ma qualcosa manca a Checco: la figlia minorenne Cristal, nome ispirato alle famose bollicine francesi, scomparsa all'improvviso senza lasciare traccia. Chiamato d'urgenza a Roma dall'ex moglie Linda, l'uomo si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità mettendosi alla ricerca della ragazzina. Dopo aver corrotto Corina, la migliore amica di Crystal, Checco scopre che la figlia è partita per la Spagna per percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri a piedi nel tentativo di dare un senso alla sua vita.

Pur di riallacciare un rapporto con la figlia Checco proverà a compiere l'impresa, percorrendo sentieri assolati, superando montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini. riuscirà Checco a essere finalmente il padre che Crystal ha cercato per tutta la vita'.