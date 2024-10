Che Tempo Che Fa, ospiti del 13 ottobre sul Nove: Pep Guardiola, Paolo Sorrentino e Roberto Baggio

Domenica 13 ottobre 2024, torna su Nove e in streaming su discovery+ Che Tempo Che Fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. La seconda puntata vedrà come ospiti la leggenda del calcio Pep Guardiola, Roberto Baggio con cui ha giocato nel Brescia e Il premio Oscar Paolo Sorrentino.

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Gli ospiti della serata

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà l'intervista in esclusiva a Pep Guardiola, leggendario allenatore di calcio. Con 40 trofei all'attivo, tra cui 3 Champions League, Guardiola è l'unico tecnico nella storia del calcio ad aver conquistato due triplete, uno con il Barcellona e uno con il Manchester City. In carriera ha vestito la maglia del Barcellona e ha giocato anche con il Brescia accanto a Roberto Baggio, altro ospite d'onore della serata. Roberto Baggio, tra i numeri 10 più iconici di sempre, ha vinto il Pallone d'Oro e il Fifa World Player nel 1993.

Sul fronte cinematografico, sarà presente il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che presenterà il suo nuovo film Parthenope, in uscita il 24 ottobre e recentemente accolto con dieci minuti di applausi al Festival di Cannes. Su Movieplayer potete leggere la recensione di Parthenope.

Celeste della Porta è tra le protagoniste di Parthenope

Il cinema italiano sarà ancora protagonista con Toni Servillo ed Elio Germano, che presenteranno il film Iddu, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che li vede recitare insieme per la prima volta. La nostra recensione di Iddu.

Per la parte musicale, Ghali sarà sul palco per esibirsi in anteprima con il suo nuovo singolo "Niente Panico", che anticipa il suo attesissimo Ghali Live 2024 Tour. La serata offrirà anche uno spazio dedicato alla letteratura con Walter Veltroni, autore del nuovo giallo Buonvino e il circo insanguinato, quinto capitolo della celebre saga.

Come di consueto, Che tempo che fa non mancherà di trattare temi di attualità, con contributi di giornalisti del calibro di Stefania Battistini, sotto scorta per minacce ricevute da propagandisti filorussi, e Lucia Goracci, inviata Rai in Medio Oriente. Tra gli altri ospiti ci saranno Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti e autrice del libro Conosci te stesso, e Don Davide Banzato, insieme al virologo Roberto Burioni.

A chiudere la serata, l'irrinunciabile spazio di Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Simona Ventura, Diego Abatantuono e Max Giusti. Ospiti della puntata: Paola & Chiara e BigMama, in radio con il brano "Il Linguaggio del corpo" che segna la loro prima collaborazione.

E ancora: Gabriele Corsi, conduttore di "Don't Forget the Lyrics - Stai sul pezzo" e, dal 24 ottobre, de "Il contadino cerca moglie" sul NOVE, anche nelle librerie con il volume autobiografico "Che bella giornata, speriamo che non piova"; la ballerina di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina, che affianca Francesco Paolantoni in questa edizione del talent show.