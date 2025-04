Whoopi Goldberg a Che tempo che fa: "Ho fatto tanti film brutti, in uno sono con un dinosauro parlante"

Tutti pazzi per Whoopi Goldberg. La diva americana, ospite di Che tempo che fa, ha fatto irruzione nello studio di Fabio Fazio portando una ventata di energia e toccando vari argomenti, dalla situazione politica americana e globale all'età che avanza, dagli esordi in teatro alla qualità dei film interpretati.

E proprio parlando di film brutti, Whoopi Goldberg ha fatto ridere sonoramente il pubblico presente in studio ricordando una delle pellicole di cui non va esattamente orgogliosa. "Sono fortunatissima perché ho fatto dei bei film e anche film brutti" ha detto. "Ce n'è uno tremendo, si intitola T-Rex - Il mio amico Dino. Siamo io e un dinosauro che parla nel futuro".

Quando Fazio ha ribattuto che oggi ci sono molti dinosauri che parlano lei ha ribattuto: "Ma allora non andavano di moda e il film è stato un fottuto disastro".

Ruoli 'bianchi' per un'attrice nera

Whoopi Goldberg ha parlato dei suoi grandi successi, da Sister Act a Il colore viola, spiegando di essersi fatta strada a Hollywood accettando ruoli scartati da altre attrici e adattandosi a fare un po' di tutto.

"Ho accettato i ruoli che gli altri rifiutavano" ha ammesso. "In tanti casi erano ruoli per bianchi, ma non mi importava perché in questo modo lavoravo. In molti, però, si sorprendevano che li volessi rappresentare e mi dicevano 'Ma sei nera!' e io 'Davvero?'."

L'attrice ha poi aggiunto divertita: "Praticamente questa cosa è successa per tutta la mia carriera. Ho la sensazione che la gente non si rendesse conto che io sapevo di essere nera, sono nata così. Ma per loro sembrava una sorpresa".