Che tempo che fa: ospiti della puntata di domenica 13 aprile 2025 sul Nove e in streaming su discovery+

Nel nuovo appuntamento di Che tempo che fa, in onda stasera sul Nove e in streaming su discovery+, tra gli ospiti anche Whoopi Goldberg, Luciano Ligabue e Luca Guadagnino.

Domenica 13 aprile 2025, a partire dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Insieme a lui, come sempre, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, e l'ormai consolidato gruppo di volti noti composto da Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Diego Abatantuono e Max Giusti.

Gli ospiti della 25ª puntata

Grande attesa per la presenza di Whoopi Goldberg, icona di Hollywood e tra i pochissimi artisti ad aver raggiunto lo status di EGOT, conquistando tutti e quattro i principali riconoscimenti dello spettacolo americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Divenuta celebre nel 1985 con il film Il colore viola di Steven Spielberg, ha vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Oda Mae Brown in Ghost - Fantasma. Indimenticabile anche la sua interpretazione di Deloris Van Cartier nei cult Sister Act e Sister Act 2, saga che tornerà presto con il terzo capitolo.

Sarà ospite anche Giorgio Panariello, protagonista del nuovo film di Pier Paolo Paganelli Incanto - una fiaba moderna sull'importanza dell'immaginazione - e presto in tournée teatrale in tutta Italia con il nuovo spettacolo E se domani.... Luciano Ligabue festeggia quest'anno due importanti traguardi: 35 anni di carriera e i 30 anni dallo storico album Buon Compleanno Elvis. Per l'occasione, sarà protagonista di due grandi eventi live: il 21 giugno alla RCF Arena di Campovolo e il 6 settembre alla Reggia di Caserta. Il 18 aprile usciranno inoltre 7 album speciali, per un totale di sei ore di musica tra inediti, rarità e versioni rivisitate.

Whoopi Goldberg

Luca Guadagnino presenterà invece il suo nuovo film Queer, in arrivo nelle sale il 17 aprile, con protagonista Daniel Craig. Tratto dall'omonimo romanzo di William S. Burroughs, il film è stato presentato in anteprima alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia. La nostra recensione del film Queer di Luca Guadagnino.

Nel corso della puntata interverranno anche:

+ Walter Veltroni, autore del libro Iris, la libertà

+ Carlo Cottarelli, economista

+ Massimo Giannini, editorialista di la Repubblica

+ Matteo Lancini, psicologo e autore del libro Chiamami adulto

+ Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia

+ Michele Serra, scrittore e giornalista

Che Tempo Che Fa - Il Tavolo

A chiudere la serata, l'immancabile segmento comico Il Tavolo, con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Diego Abatantuono e Max Giusti.

Ospiti speciali: