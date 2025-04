Belén Rodriguez come Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa: sale sulla scrivania e vuole leggere la letterina

Fabio Fazio voleva vedere l'effetto che fa, ed eccolo accontentato: Belén Rodriguez seduta sulla scrivania di Che Tempo Che Fa. La showgirl e conduttrice infatti, è stata una dei protagonisti della puntata di ieri, domenica 6 aprile, e Fazio non si è lasciato sfuggire l'occasione: ma davvero il suo modello di comicità al femminile è Luciana Littizzetto?

Belén Rodriguez come Luciana Littizzetto

Belen Rodriguez a Sanrmeo 2011, ultima serata

In passato non sono mancati i riferimenti ironici della comica torinese a Belén Rodriguez; la showgirl argentina, dal canto suo, aveva dichiarato che proprio la Littizzetto fosse il suo modello di comicità al femminile. Ieri sera, in studio, ha confermato quanto detto in passato: "Continua ad esserlo, io divento matta per lei. Mi fa morire e mi fa piacere. È carina quando si mette sul tavolo e tutto quello che dice mi fa ridere". A quel punto Fazio l'ha invitata a salire sul tavolo: "Solo per vedere la differenza". Così, tra il clamore dello studio, la Rodriguez si è prestata allo scherzo e ha fatto le veci di Luciana Littizzetto.

"Devo dire che è uguale. È tutto uguale", ha scherzato Fazio prima di mandare la pubblicità. E proprio come la Littizzetto, Belén ha preso un foglio fingendo fosse la "letterina", ma stavolta con la raccomandazione da parte di Fazio di leggerla lunga.

Il cambiamento e i nuovi impegni lavorativi

Belen Rodriguez sul set dell'episodio Il campo del vasaio de Il commissario Montalbano

Nel corso dell'intervista, Belén Rodriguez si è raccontata a tutto tondo, sottolineando in particolare che questo per lei è un momento di grande cambiamento: "Per la prima volta in vent'anni sono single. Ho cambiato rete, ho cambiato taglio, è tutto un momento di cambiamento". Attualmente infatti, è sbarcata proprio sul Nove dove conduce Only Fun - Comico Showinsieme ai PanPers.