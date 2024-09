Amadeus, preoccupano gli ascolti di Chissà chi è. Ecco i dati della prima settimana

Mesi d'attesa, settimane di battage pubblicitario, una prima puntata in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV, K2 e Frisbee, ma la prima settimana di Amadeus con Chissà chi è, un tempo Soliti Ignoti su Rai1, è stata complicata. Molto complicata. Vero è che il fenomeno Fabio Fazio, riuscito a replicare perfettamente gli ascolti di Che Tempo che Fa dopo il trasloco da Rai3 a Nove, è l'eccezione che conferma la regola, ma un debutto così frenato per l'ex conduttore del Festival di Sanremo non era propriamente immaginabile. Ma andiamo con ordine.

Pronti, via

Amadeus in Chissa chi è

Domenica 22 settembre Chissà chi è ha esordito con 926.000 telespettatori e uno share al 5.2%, diventati 1.600.000 con share all'8.8% in simulcast. Una partenza non esplosiva o eccezionale ma accettabile, con Affari Tuoi su Rai1 facile vincitore con 4.467.000 telespettatori e il 25% di share. Superata la sbornia da debutto, con annessa curiosità nei confronti dello sbarco di Amadeus su un'altra rete, è iniziata la 'vera' stagione dell'access prime time su Nove. Con numeri molto preoccupanti.

Il primo calo

Lunedì 22 settembre Chissà chi è ha subito perso pubblico, con 753.000 telespettatori e uno share al 3.6%. Affari Tuoi su Rai1, dal canto suo, ne ha guadagnati, con 4.874.000 telespettatori e uno share al 23.6%. Su Canale5, nel frattempo, è partita la nuova stagione di Striscia la Notizia, con 3.432.000 telespettatori pari al 16.3% di share rispetto ai 3.847.000 telespettatori con share al 17,9% di un anno fa. Ma è dalla concorrenza interna di RealTime, altro canale Warner Discovery, che Amadeus deve guardarsi, perché Casa a Prima Vista gli sta letteralmente sul fiato sul collo, con 773.000 telespettatori e uno share al 3.7%, mentre Nicola Savino lo insegue su Tv8 con 100% Italia, visto da 378.000 spettatori e uno share all'1.8%

Vola Stefano De Martino

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Martedì 22 settembre Chissà chi è cala ulteriormente, con 734.000 telespettatori e share al 3.6% rispetto ai 758.000 telespettatori con share al 3,7% di Casa a Prima Vista su Real Time, che continua così a far meglio di Amadeus. Dietro Nove sempre Tv8, con i 484.000 telespettatori e share al 2.4% di 100% Italia. Stefano De Martino, nel frattempo, conquista il record stagionale di Affari Tuoi con 5.317.000 telespettatori e uno share al 25,5%, a dimostrazione che la fuga dell'ex conduttore su Nove parrebbe non aver smosso le certezze dell'access prime time di Rai1. A faticare è invece Striscia la Notizia, che alla sua 2a puntata perde ancora con 3.415.000 telespettatori e share al 16.4%.

Nove dietro Real Time

Mercoledì 23 settembre Chissà Chi è si è mantenuto sui 741.000 telespettatori con il 3.6% di share, superando i 416.000 spettatori (share al 2%) di 100% Italia. Casa a Prima Vista, su RealTime, fa ancora una volta meglio, con 750.000 telespettatori e il 3.7% di share. Lontanissimi Affari Tuoi, visto da 5.145.000 telespettatori con share al 24.9%, e Striscia la Notizia, in ulteriore calo al 15% di share con 3.093.000 telespettatori.

Crolla Antonio Ricci

Gianluca e Beatrice negli studi di Striscia la notizia

Giovedì 14 settembre una concorrente sbanca Affari Tuoi vincendo ben 300.000 euro, con 5.402.000 telespettatori e uno share al 26.4%. A risentirne soprattutto Striscia la Notizia, che precipita ai 2.489.000 telespettatori con share al 12.2%, mentre Chissà Chi è rimane stabile a quota 745.000 spettatori con il 3.7% di share, subito dietro a Casa a Prima Vista che su Real Time sigla 764.000 spettatori con share al 3.8%. 100% Italia su Tv8 non va in onda causa Europa League. Amadeus sembra non schiodarsi da quella già poco entusiasmante fetta di pubblico, e invece...

Amadeus ai minimi

Venerdì 14 settembre suona l'allarme su Nove, perché Chissà chi è scende a quota 572.000 telespettatori con il 3% di share. È il dato più basso di questa prima settimana, che fa ancor più rumore perché arrivato come traino di Fratelli di Crozza, tornato in onda con la nuova stagione. Su RealTime Casa a Prima Vista ha invece totalizzato 776.000 spettatori con share schizzato al 4.1%, con 100% Italia su Tv8 a quota 367.000 spettatori e share al 2%, mentre su Rai1 Affari Tuoi arriva ai 4.890.000 telespettatori con share al 25.7% e Striscia la Notizia fatica con il 13,1% di share e 2.491.000 telespettatori.

Stefano De Martino salta un giro

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Sabato 28 settembre Affari Tuoi non è andato in onda per lasciare spazio a Ballando con le Stelle, dando così l'opportunità a Chissà chi è di rifiatare e ritrovare pubblico. Ma Amadeus ne ha approfittato solo in parte. La settima puntata dell'access prime time di Nove è stata vista da 664.000 telespettatori, con share al 3.8%. Senza Stefano De Martino ha ripreso quota anche Striscia la notizia con 2.899.000 telespettatori e il 16.7% di share, chiudendo così una settimana mai tanto competitiva in quella ricca e ambita fascia oraria.

Media della settimana

7 puntate in 7 giorni per Amadeus su Nove con Chissà chi è con questa media: 733.000 telespettatori e share al 3.6%. Casa a Prima Vista su Real Time, ma con 5 puntate a disposizione e non 7, ha chiuso questa settimana con una media di 764.000 telespettatori e il 3.8% di share. A dir poco straordinario Affari Tuoi su Rai1, con una media di 5.015.000 telespettatori in 6 puntate e uno share al 25.2%, mentre Striscia la Notizia ha chiuso la sua prima settimana di programmazione con una media di 2.970.000 telespettatori in sei puntate, con share 14,9%. Di fatto, per ora Amadeus ha battuto solo Nicola Savino, con 100% Italia che in 4 puntate ha totalizzato in media 411.250 telespettatori e uno share del 2.05%.

Conclusioni

L'impressione è che Nove e Amadeus abbiano osato fare il passo più lungo della gamba, perché un altro game show nell'access prime time non era probabilmente necessario. Il rischio saturazione è lampante, così come è stato sottovalutato il ritrovato amore del pubblico generalista nei confronti di Affari Tuoi, paradossalmente rinato proprio grazie all'attuale conduttore di Chissà chi è, da cui tutti si aspettavano altri numeri. Considerando l'investimento fatto, Warner Discovery non può certamente accontentarsi di un misero 3% quotidiano per Amadeus, che potrebbe aver esageratamente scommesso su sé stesso e sul proprio pubblico di riferimento, evidentemente rimasto legato al servizio pubblico. È necessario ricordare come sia oltremodo affrettato trarre conclusioni, perché siamo sempre alla prima settimana di programmazione per Chissà chi è, ma se il buongiorno si vede dal mattino...