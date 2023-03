Che Tempo che Fa, Dante Ferretti rivela: "Ho votato per Steven Spielberg"

Dante Ferretti è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 12 marzo di Che Tempo che Fa. Lo scenografo italiano ha parlato della sua carriera ricca di soddisfazioni, impreziosita da tre premi Oscar. Ferretti ha svelato che ha votato per Steven Spielberg per la corsa agli Oscar 2023.

Alla vigilia della notte degli Oscar Fabio Fazio ha ospitato domenica 12 marzo Dante Ferretti, scenografo e costumista, vincitore dell'ambita statuetta con i film The Aviator, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street e Hugo Cabret.

L'artista italiano prima di vincere l'Oscar aveva ricevuto sei nomination e aveva perso la speranza. "Dopo essere stato nominato 6 volte agli Oscar senza vincerlo non ci credevo più, quasi non ci volevo più andare fino a Los Angeles", ha rivelato a Fabio Fazio. "Mi sono detto: 'ma chi se ne frega! Pensavo che sarebbe finita come le altre volte. Alla fine sono andato solo perché ha insistito Scorsese'".

Per la serata degli Oscar, cominciata poche ore dopo l'intervista, Dante Ferretti ha rivelato di aver votato per The Fabelmans di Steven Spielberg a cui ha dato la preferenza "per scenografia, costumi e altri, perché mi è piaciuto molto. Ci sono anche altri film che mi piacciono, come Elvis, ma mi dispiace ho proprio voluto dare il mio voto a Spielberg", ha raccontato. Purtroppo il suo voto non ha regalato al regista la vittoria, come potete vedere nella lista dei vincitori degli Oscar 2023.

La puntata è disponibile su Raiplay.