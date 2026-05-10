Federica Pellegrini e Sofia Goggia: ospiti stasera a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio accoglie questa sera a Che Tempo Che Fa due icone dello sport italiano: Federica Pellegrini e Sofia Goggia. Ospiti della puntata anche Giorgia, Francesco Gabbani e Yèman Crippa.

Questa sera torna Che Tempo Che Fa con una puntata ricca di ospiti tra grandi campioni dello sport, musica e attualità. Fabio Fazio ospiterà in studio due icone dello sport italiano come Sofia Goggia e Federica Pellegrini, insieme a Giorgia e a numerosi protagonisti del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo.

Sofia Goggia ospite a Che Tempo Che Fa dopo la stagione trionfale

Tra gli ospiti più attesi della serata c'è Sofia Goggia, protagonista di una nuova stagione ad altissimo livello nello sci alpino internazionale. La campionessa azzurra arriva in studio dopo la conquista della Coppa del Mondo di specialità in Super G e della medaglia di bronzo in discesa libera a Milano Cortina 2026.

Nel corso della sua carriera Goggia ha conquistato 3 medaglie olimpiche, 2 medaglie mondiali e 5 Coppe del Mondo di specialità, oltre a decine di podi internazionali che l'hanno resa una delle sciatrici italiane più vincenti di sempre.

Giorgia

Federica Pellegrini racconta la sua carriera da leggenda del nuoto

Ospite della puntata anche Federica Pellegrini, entrata nel 2025 nella Hall of Fame del nuoto internazionale grazie a una carriera straordinaria che l'ha resa una delle sportive italiane più amate e premiate di sempre. La Divina ha conquistato 58 medaglie internazionali tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, firmando inoltre 11 record del mondo nel corso della sua carriera.

Giorgia presenta i nuovi tour "G - SUMMER" e "G - LAST CALL"

Spazio anche alla musica con Giorgia, pronta a tornare live nelle principali location estive italiane con il tour G - SUMMER e successivamente nei palazzetti con G - LAST CALL.

La cantante arriva a Che Tempo Che Fa dopo il successo dell'album G, certificato disco d'oro e tra i progetti musicali italiani più apprezzati degli ultimi mesi.

Da Roberto Burioni a Cecilia Sala: gli ospiti della puntata

Nel corso della serata interverranno anche numerosi volti del giornalismo e della cultura italiana. Tra questi:

Concita De Gregorio

Cecilia Sala

Michele Serra

Marco Damilano

Annalisa Cuzzocrea

Massimo Giannini

Roberto Burioni

Yèman Crippa

Che Tempo Che Fa - Il Tavolo: tutti gli ospiti della serata

A chiudere la puntata ci sarà come sempre Il Tavolo, uno dei momenti più seguiti del programma.

Tra gli ospiti annunciati:

Yèman Crippa - primo italiano di sempre a vincere la maratona di Parigi

Francesco Gabbani - live con il nuovo singolo Summer Funk

Mara Venier

Diego Abatantuono

Suor Myriam D'Agostino tra le protagoniste de La cucina delle monache su Food Network

Nino Frassica

Ubaldo Pantani

Gigi Marzullo

Orietta Berti

Paolo Rossi

Giucas Casella

Mara Maionchi

Francesco Paolantoni

Una chiusura all'insegna dell'intrattenimento tra comicità, musica e racconti dal mondo dello spettacolo.