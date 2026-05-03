Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Alberto Angela e gli altri ospiti del 3 maggio

Una serata tra cultura e spettacolo con Fabio Fazio: Pedro Almodóvar presenta il nuovo film, Alberto Angela celebra Ulisse e Luca Parmitano racconta la missione spaziale Artemis.

Stasera, domenica 3 maggio si preannuncia una puntata particolarmente ricca di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Alla conduzione, come sempre, Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Un parterre internazionale e grandi protagonisti

Ospite d'eccezione della serata sarà il regista premio Oscar Pedro Almodóvar, che presenterà in esclusiva il suo nuovo film Amarga Navidad, in uscita il 21 maggio e già in corsa per il Festival di Cannes. Un ritorno importante per uno dei cineasti più influenti degli ultimi decenni.

Spazio anche alla divulgazione con Alberto Angela, volto storico di Ulisse - Il piacere della scoperta, che nel 2026 celebra 25 anni di successi. Grande attesa per Luca Parmitano, reduce dalla Missione Artemis, che ha segnato un traguardo storico nell'esplorazione lunare con una distanza record dalla Terra.

Che tempo che fa: Luciana Littizzetto

Letteratura, politica e attualità

Tra gli ospiti anche lo scrittore francese Emmanuel Carrère, che presenterà il suo nuovo libro Kolchoz, e Walter Veltroni, autore del romanzo Il bar di Cinecittà, dedicato al mito degli studi cinematografici romani. Non mancheranno voci autorevoli del dibattito pubblico: Antonio Scurati, Francesco Costa, Massimo Giannini, Cecilia Sala e il virologo Roberto Burioni.

Spettacolo e intrattenimento

Sul fronte spettacolo, protagonista sarà Enrico Brignano, impegnato su NOVE con il ciclo Quando c'è Brignano... e pronto a tornare in tournée. La serata si concluderà con il consueto Tavolo, momento più leggero e corale del programma, con un cast numeroso che include tra gli altri: Luca Parmitano, Diego Abatantuono, Iva Zanicchi, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Lello Arena, Orietta Berti, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Signora Coriandoli e Giucas Casella.

Dove vedere Che Tempo Che Fa in tv e streaming

L'appuntamento con il talk show è per questa sera, domenica 3 maggio 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Una puntata di Che Tempo Che Fa particolarmente ricca che mescola attualità, spettacolo e musica, confermando il format come uno degli appuntamenti più seguiti della domenica sera italiana.