Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Silvia Salis e Carlo Conti ospiti del 26 aprile

Torna stasera 26 aprile Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio: tra gli ospiti Silvia Salis, Carlo Conti e Roberto Saviano. Spazio anche al Tavolo con Arianna Fontana e tanta musica live con Serena Brancale e Levante.

Silvia Salis
NOTIZIA di 26/04/2026

Stasera, domenica 26 aprile 2026, dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una puntata ricca di ospiti tra politica, spettacolo, cultura e musica.

Ospiti principali della puntata del 26 aprile

Tra i protagonisti della serata ci sarà Silvia Salis, sindaca di Genova, che porterà il suo punto di vista sull'attualità. Spazio anche a Luciana Littizzetto, che per questa puntata vestirà eccezionalmente i panni di ospite per presentare il suo primo romanzo Il tempo del la la la.

In studio anche Carlo Conti, in libreria con A pesca con il babbo - Manuale di complicità tra padre e figlio e ideatore dello show "Dalla Strada al Palco Special".

Luciana Littizzetto A Che Tempo Che Fa
Luciana Littizzetto questa sera sarà ospite del programma

Cultura, attualità e informazione

Ampio spazio al dibattito con ospiti di primo piano:

  • Carlo Rovelli, autore del saggio La cattiva coscienza dei fisici
  • Roberto Saviano, che celebra i 20 anni di Gomorra
  • Michele Serra
  • Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia
  • Cecilia Sala
  • Gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea

Un parterre che promette approfondimenti su temi di attualità, scienza e società.

"Il Tavolo": tutti gli ospiti della seconda parte

A chiudere la serata, l'immancabile appuntamento con Il Tavolo, ricco di ospiti e momenti di intrattenimento. Protagonista sarà Arianna Fontana, l'atleta italiana più medagliata di sempre, reduce dai successi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Spazio poi alla musica con Serena Brancale e Levante, che si esibiranno dal vivo con il nuovo singolo Al mio paese.

Tra gli altri ospiti del Tavolo:

  • Brenda Lodigiani
  • Giovanni Esposito
  • Jo Squillo
  • Orietta Berti
  • Diego Abatantuono
  • Paolo Rossi
  • Ubaldo Pantani
  • Mara Maionchi
  • Gigi Marzullo
  • Francesco Paolantoni
  • la Signora Coriandoli
  • Giucas Casella

Dove vedere Che Tempo Che Fa in tv e streaming

L'appuntamento con il talk show è per questa sera, domenica 26 aprile 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Una puntata di Che Tempo Che Fa particolarmente ricca che mescola attualità, spettacolo e musica, confermando il format come uno degli appuntamenti più seguiti della domenica sera italiana.