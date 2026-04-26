Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Silvia Salis e Carlo Conti ospiti del 26 aprile

Stasera, domenica 26 aprile 2026, dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una puntata ricca di ospiti tra politica, spettacolo, cultura e musica.
Ospiti principali della puntata del 26 aprile
Tra i protagonisti della serata ci sarà Silvia Salis, sindaca di Genova, che porterà il suo punto di vista sull'attualità. Spazio anche a Luciana Littizzetto, che per questa puntata vestirà eccezionalmente i panni di ospite per presentare il suo primo romanzo Il tempo del la la la.
In studio anche Carlo Conti, in libreria con A pesca con il babbo - Manuale di complicità tra padre e figlio e ideatore dello show "Dalla Strada al Palco Special".
Cultura, attualità e informazione
Ampio spazio al dibattito con ospiti di primo piano:
- Carlo Rovelli, autore del saggio La cattiva coscienza dei fisici
- Roberto Saviano, che celebra i 20 anni di Gomorra
- Michele Serra
- Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia
- Cecilia Sala
- Gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea
Un parterre che promette approfondimenti su temi di attualità, scienza e società.
"Il Tavolo": tutti gli ospiti della seconda parte
A chiudere la serata, l'immancabile appuntamento con Il Tavolo, ricco di ospiti e momenti di intrattenimento. Protagonista sarà Arianna Fontana, l'atleta italiana più medagliata di sempre, reduce dai successi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Spazio poi alla musica con Serena Brancale e Levante, che si esibiranno dal vivo con il nuovo singolo Al mio paese.
Tra gli altri ospiti del Tavolo:
- Brenda Lodigiani
- Giovanni Esposito
- Jo Squillo
- Orietta Berti
- Diego Abatantuono
- Paolo Rossi
- Ubaldo Pantani
- Mara Maionchi
- Gigi Marzullo
- Francesco Paolantoni
- la Signora Coriandoli
- Giucas Casella
Dove vedere Che Tempo Che Fa in tv e streaming
L'appuntamento con il talk show è per questa sera, domenica 26 aprile 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Una puntata di Che Tempo Che Fa particolarmente ricca che mescola attualità, spettacolo e musica, confermando il format come uno degli appuntamenti più seguiti della domenica sera italiana.