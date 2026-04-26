Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Silvia Salis e Carlo Conti ospiti del 26 aprile

Torna stasera 26 aprile Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio: tra gli ospiti Silvia Salis, Carlo Conti e Roberto Saviano. Spazio anche al Tavolo con Arianna Fontana e tanta musica live con Serena Brancale e Levante.

Stasera, domenica 26 aprile 2026, dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una puntata ricca di ospiti tra politica, spettacolo, cultura e musica.

Ospiti principali della puntata del 26 aprile

Tra i protagonisti della serata ci sarà Silvia Salis, sindaca di Genova, che porterà il suo punto di vista sull'attualità. Spazio anche a Luciana Littizzetto, che per questa puntata vestirà eccezionalmente i panni di ospite per presentare il suo primo romanzo Il tempo del la la la.

In studio anche Carlo Conti, in libreria con A pesca con il babbo - Manuale di complicità tra padre e figlio e ideatore dello show "Dalla Strada al Palco Special".

Luciana Littizzetto questa sera sarà ospite del programma

Cultura, attualità e informazione

Ampio spazio al dibattito con ospiti di primo piano:

Carlo Rovelli, autore del saggio La cattiva coscienza dei fisici

Roberto Saviano, che celebra i 20 anni di Gomorra

Michele Serra

Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia

Cecilia Sala

Gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea

Un parterre che promette approfondimenti su temi di attualità, scienza e società.

"Il Tavolo": tutti gli ospiti della seconda parte

A chiudere la serata, l'immancabile appuntamento con Il Tavolo, ricco di ospiti e momenti di intrattenimento. Protagonista sarà Arianna Fontana, l'atleta italiana più medagliata di sempre, reduce dai successi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Spazio poi alla musica con Serena Brancale e Levante, che si esibiranno dal vivo con il nuovo singolo Al mio paese.

Tra gli altri ospiti del Tavolo:

Brenda Lodigiani

Giovanni Esposito

Jo Squillo

Orietta Berti

Diego Abatantuono

Paolo Rossi

Ubaldo Pantani

Mara Maionchi

Gigi Marzullo

Francesco Paolantoni

la Signora Coriandoli

Giucas Casella

Dove vedere Che Tempo Che Fa in tv e streaming

L'appuntamento con il talk show è per questa sera, domenica 26 aprile 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Una puntata di Che Tempo Che Fa particolarmente ricca che mescola attualità, spettacolo e musica, confermando il format come uno degli appuntamenti più seguiti della domenica sera italiana.