Che Dio ci aiuti 8 stasera su Rai 1, anticipazioni quarta puntata: Azzurra alle prese con un'epidemia d'amore

Che Dio ci aiuti 8 torna stasera su Rai 1, dalle 21:30, con la quarta puntata stagionale dopo una settimana di pausa (giovedì scorso è andata in onda il match della nazionale italiana di calcio).

Mentre cerca di risolvere un problema di affidamento familiare, Azzurra si trova alle prese con l'infatuazione di Cristina per Pietro.

Che Dio ci aiuti, dove eravamo rimasti

L'arrivo di suor Costanza alla casa-famiglia ha portato sorrisi e buon umore, non solo per Azzurra, ma per tutti i suoi abitanti, già dipendenti dalla sua cucina.

Melody e Corrado, complice un gatto in fuga da riportare a casa, hanno scoperto di avere molto in comune e una buona intesa. Olly ha conosciuto Edoardo, Cristina è invece è uscita con Fabio, ma non ha trovato il coraggio di dirgli che è incinta. Nel frattempo, però, la ragazza è anche rimasta colpita dalle premure di Pietro.

Azzurra intanto deve prendere una decisione importante: partire per una missione in Africa o rimanere a Roma?

Anticipazioni della quarta puntata, giovedì 27 marzo

Che Dio ci aiuti: una scena della serie

Nel primo episodio, Per te, Azzurra è alle prese con un caso complicato: una sorella rischia di perdere l'affidamento del fratello minore. La suora interpretata da Francesca Chillemi, però, si trova invischiata in qualcosa di un po' più "leggero": scopre infatti che Cristina si è invaghita di Pietro. Così, senza svelare l'identità dei diretti interessati, chiede un parere in merito a Lorenzo. Lui le risponde che in questi casi la ragazza verrebbe subito allontanata dalla casa-famiglia. Cristina quindi deve sforzarsi di non cedere al corteggiamento, ma il tutto si rivela più difficile del previsto.

Mentre Corrado capisce che Melody non è stata completamente sincera con lui, Lorenzo scopre che Pietro non si è presentato all'esame per entrare nell'arma dei Carabinieri, e scoppia di un violento diverbio tra padre e figlio.

Nel secondo episodio, Ritorno al futuro, Sandrino torna in circolazione, mettendo in seria difficoltà Melody.

Il secondo anniversario della morte di Serena si avvicina, proprio quando Lorenzo e Pietro non si rivolgono nemmeno la parola. Toccherà ancora una volta ad Azzurra cercare la distensione, e lo farà organizzando un piccolo evento in memoria, di cui solo la piccola Giulia sarà entusiasta.

Cristina fa esattamente il contrario di quello che Azzurra le ha consigliato, e decide di dichiararsi a Pietro. Olly invece fatica nel rapporto con Edoardo e comincia a pensare che non ci sia compatibilità tra di loro.