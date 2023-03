Che Dio ci aiuti 7: trama e cast dell'ultima puntata, stasera su rai 1

Stasera 16 marzo su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono il diciannovesimo e il ventesimo.

Stasera vanno in onda gli ultimi due episodi della settima stagione. Ecco la trama di Dire Fare Impicciare e La ricerca della felicità

Cosa Vedremo Stasera

Episodio 19: "Dire Fare Impicciare"

Azzurra deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara e lo condivide con Suor Teresa, che la frena sul fatto di rivelare la verità. Azzurra però non demorde e Suor Teresa chiama il Vescovo, facendogli presente la sua insubordinazione. Mentre Sara rivive un ricordo traumatico del passato legato alla verità che ha scoperto Azzurra e scopre che Marco, il ragazzo che sta frequentando, non è arrivato ad Assisi per caso.

Episodio 20: "La ricerca della felicità"

Sara apprende la tragica notizia che riguarda Elia, nel frattempo Suor Teresa avverte i Servizi Sociali e condanna la scelta di Azzurra. La novizia, disperata, cerca conforto in Suor Angela e cerca la forza per perdonare e non giudicare Suor Teresa che, messa di fronte all'amore più puro, ha finalmente la possibilità di sanare il suo cuore ferito. Ludo e Cate, ignare di quanto è successo, si convincono che Sara ed Emiliano sono destinati a stare insieme, anche se lo psichiatra sta per iniziare la sua nuova vita con Corinna.

Cast:

La puntata di stasera di Che Dio ci aiuti va in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi si potranno seguire in live streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili tutte le puntate del 2023 e tutte le precedenti stagioni. Qui trovate l'intervista a Elena Sofia Ricci.