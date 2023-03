Che Dio ci aiuti 7, trama della nona puntata, stasera 9 marzo su Rai1

Stasera 9 marzo su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono il diciassettesimo e il diciottesimo.

La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco la trama di Sempre con te e La forma dell'amore

Cosa Vedremo Stasera

Episodio 17: Sempre con te

Suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali, Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento, ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: Cate è nervosa per l'audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovare l'uomo che potrebbe scagionare sua madre. Sara cerca di rendersi utile per aiutare Cate, ma nel farlo mette Emiliano nei guai. Nel mentre, Suor Costanza torna in convento per visitare Azzurra e incontra un suo amico d'infanzia, Umberto, che la porta a rivivere un evento del suo passato.

Episodio 18: La forma dell'amore

Elia incontra la sua nuova famiglia e sembra essersi pacificato all'idea di lasciare il convento. Intanto Suor Teresa si adopera a mettere in scena 'l'infanzia di Gesù' nel giorno della recita finale del coro e coinvolge Emiliano, Sara, Corinna e Marco, generando gelosie e competizioni tra le due coppie. Grazie al coro, Cate ha finalmente l'opportunità di essere considerata per il Conservatorio, mentre Ludovica scopre una verità scioccante su sua madre, che la porta a dover fare una scelta difficile. Azzurra invece ha una rivelazione sconvolgente su Sara e si chiede cosa sia giusto fare.

Cast:

La puntata di stasera di Che Dio ci aiuti va in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi si potranno seguire in live streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili tutte le puntate del 2023 e tutte le precedenti stagioni. Qui trovate l'intervista a Elena Sofia Ricci.