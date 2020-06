Che Dio ci aiuti 5 da stasera su Rai1 in replica: la trama della prima puntata

Torna Che Dio ci aiuti 5, da stasera su Rai1 alle 21:25, naturalmente con le repliche. Dopo il debutto trionfale di Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci è chiamata ancora a far compagnia al pubblico nella prima serata targata RAI, e questa volta con uno dei suoi personaggi più amati: quello della vulcanica suor Angela.

La trama della prima puntata annuncia l'arrivo di una novizia, che Suor Angela e Suor Costanza aspettano con ansia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivelerà una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza c'è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare. Intanto in ospedale viene ricoverata una ragazza per tentato suicidio.

Valentina è in coma e Azzurra comincia ad indagare nella vita dell'amica, non credendo all'ipotesi del tentato suicidio. Ma cosa succede quando Azzurra trova il colpevole? E se mettesse a rischio la propria vita pur di vendicarsi? Intanto Nico insegna a Ginevra a stare nel mondo facendole provare nuove esperienze. Valentina si sveglia, ma qualcosa non va...