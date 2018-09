Charlie's Angels: Patrick Stewart nel cast del reboot

Patrick Stewart è entrato a far parte del cast del reboot di Charlie's Angels che verrà diretto da Elizabeth Banks per la Columbia Pictures.

L'attore avrà la parte di Bosley, l'intermediario tra le giovani e il misterioso Charlie, mentre le protagoniste saranno interpretate da Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska che saranno le tre detective.

Il nuovo lungometraggio arriverà nelle sale americane il 27 settembre 2019 e racconterà quello che accade a una nuova generazione di Angeli mentre la Townsend Agency inizia a lavorare in modo globale, offrendo sicurezza e vari servizi ad alcuni clienti, potendo contare su uffici e team altamente specializzati in tutto il mondo. Il film racconterà la storia di uno di quei team.

La sceneggiatura è firmata da Jay Basu e dalla Banks, mentre le precedenti versioni dello script erano state scritte da Craig Mazin e Semi Chellas.

Stewart, prossimamente, riprenderà il ruolo di Jean-Luc Picard nella serie Star Trek: Discovery targata CBS negli episodi ambientati dopo gli eventi raccontati in The Next Generation.