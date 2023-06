Charlie Sheen, la figlia spiega cosa significa essere una 'lavoratrice del sesso su OnlyFans'

Sami Sheen, figlia di Charlie Sheen e Denise Richards, ha fatto chiarezza sul suo mestiere spiegando cosa significhi essere una lavoratrice del sesso su OnlyFans. La 19enne, figlia maggiore della coppia di attori, ha pubblicato un video chiarificatore su TikTok video spiegando ai suoi followers la natura del suo lavoro.

"Ho già depilato il mio corpo e mi sono data la crema. Presto inizierò l'epilazione definitiva col laser, che cambierà tutto per me" ha spiegato Sami mentre si truccava e si prepara per il lavoro.

Dopo che la clip in questione ha incuriosito (e perplesso) alcuni followers, la giovane ha fatto chiarezza sulla natura del suo lavoro su OnlyFans.

"Non sono una pornostar", ha detto in un post su TikTok il 10 giugno. "Non incontro persone. Non mi filmo mentre faccio sesso. Non lo faccio, ma ho anche nessun pregiudizio verso le persone che lo fanno. Non sono a mio agio a cercare un lavoro fuori da OnlyFans, ma mi definisco 'lavoratrice del sesso' perché al momento OnlyFans è la mia principale fonte di reddito. E se le persone facessero le loro fottute ricerche, si renderebbero conto che esistono molteplici forme di lavoro nel campo del sesso. Sono su OnlyFans da quasi un anno e amo il mio lavoro."

La presenza di Sami Sheen su OnlyFans

Sami Sheen è entrata a far parte di OnlyFans lo scorso giugno, tre mesi dopo il suo 18° compleanno. All'epoca suo padre Charlie Sheen si infuriò e dichiarò a E! News che non aveva perdonato la sua decisione, "ma poiché non sono in grado di impedirlo, l'ho esortata a mantenerla di classe, creativa e a non sacrificare la sua integrità".

Tuttavia, l'attore ha spiegato successivamente che la sua ex moglie Denise Richards "ha illuminato una serie di punti salienti, che nella mia fretta ho trascurato e respinto" e da allora ha accetta la scelta di Sami.

"Ora più che mai, è essenziale che Sami abbia un fronte genitoriale unito su cui fare affidamento, mentre si imbarca in questa nuova avventura" ha aggiunto Charlie Sheen. "Da questo momento in avanti, ne avrà in abbondanza."