Charlie Sheen: tutta la dolcezza della sua famiglia in un video "canterino" sul web

Una delle scelte più tipiche, sotto le feste natalizie, è quella di cantare tutti insieme le canzoni del periodo. In una recente clip la famiglia di Charlie Sheen accoglie i loro follower intonando canzoni tematiche in perfetto stile americano.

Pubblicato su TikTok da Kathy Griffin, nel video possiamo ritrovare tutto il calore di una famiglia che festeggia insieme le festività invernali, in America. Tutti cantano, Charlie Sheen compreso, rivelando la semplicità di un momento in famiglia facilmente condivisibile da tutti quanti.

"Omg, non potrei mai ringraziare abbastanza Martin Sheen e la sua famiglia per aver ospitato me e mio marito nel giorno di Natale. Ci siamo divertiti così tanto. Godetevi questi 90 secondi di festeggiamenti stonati", si legge nella descrizione in accompagnamento alla clip.

Ovviamente le reazioni dei fan sono state di ogni tipo, anche se tutti hanno empatizzato e riso della situazione.