Disavventura per Charlie Sheen, la star è stata aggredita dalla vicina di casa

La vicina di casa della star di Due uomini e mezzo, Charlie Sheen, è stata arrestata dalla polizia di Los Angeles per aver aggredito l'attore nella sua abitazione in California. Gli agenti di polizia, secondo quanto riporta TMZ, sono stati chiamati dopo che la disputa tra la star e la signora è degenerata.

La vicina di casa di Sheen, 47 anni, avrebbe fatto irruzione nell'abitazione dell'attore e l'avrebbe attaccato quando l'uomo ha aperto la porta, strappandogli la camicia cercando di soffocarlo prima di tornare a casa sua. Sheen avrebbe chiamato in seguito i soccorsi e sarebbe stato curato dai paramedici giunti sul posto, senza essere trasportato in ospedale.

In seguito a quanto accaduto, la vicina è stata indagata per aggressione con arma pericolosa e furto in relazione al presunto attacco nei confronti di Sheen.

I precedenti

In base a quanto raccontato da Charlie Sheen, non sarebbe il primo caso. In passato la vicina avrebbe spruzzato un liquido appiccicoso sull'auto dell'attore e avrebbe lasciato la spazzatura sull'uscio della porta di Sheen il giorno prima dell'aggressione.

Charlie Sheen manca da diversi anni dal grande schermo ed è conosciuto per le sue performance in film come Platoon di Oliver Stone e la saga comico-demenziale Hot Shots! Dal 2003 al 2011 ha interpretato il protagonista Charlie Harper nella sit-com Due uomini e mezzo.