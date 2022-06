Charlie Sheen furioso con la figlia Sami, per il profilo su Onlyfans: "Non posso perdonarlo"

Brutta sorpresa per l'attore Charile Sheen, che ha scoperto lunedì sera il profilo Onlyfans di sua figlia Sami, oggi 18 anni, sul quale non è per niente d'accordo. Ecco cosa ha detto l'attore.

Sami Sheen è la figlia diciottenne di Charlie Sheen e dell'ex moglie Denise Richards, alla quale la ragazza venne affidata e con la quale vive ancora. Lunedì sera, la giovane Sami ha lanciato online su Onlyfans il suo profilo ufficiale, mossa che non è piaciuta per niente a suo padre Charlie. Molti sanno bene che Onlyfans è un social un po' più spinto rispetto a Instagram o al semplice (e ormai arcaico) Facebook, ecco perché l'attore non avrebbe mai voluto che la figlia approdasse sulla piattaforma.

In un'intervista con E! News, Charlie Sheen ha dichiarato: "Non lo perdonerò, ma poiché non sono in grado di prevenirlo, l'ho esortata a mantenerlo elegante, creativo e a non sacrificare la sua integrità. Ora ha 18 anni e vive con sua madre, questa cosa non è avvenuta sotto il mio tetto"

In seguito alla dichiarazione dell'attore, anche l'ex moglie Denis Richards ne ha rilasciata una a Page Six, dicendo che la decisione di Sami non era stata fatta a causa della casa in cui vive, come ha voluto insinuare la star di Due Uomini e Mezzo. Denise ha aggiunto:

"Tutto quello che posso fare come genitore è guidarla e fidarmi del suo giudizio, ma lei fa le sue scelte".