Denise Richards: "Il divorzio da Charlie Sheen ha rovinato la mia carriera"

L'attrice Denise Richards ha recentemente parlato del suo divorzio da Charlie Sheen, avvenuto nel 2006, rivelando che la mossa ha influito negativamente sulla sua carriera di attrice nel periodo successivo.

Durante una recente apparizione al The Skinny Confidential Him & Her Podcast, Richards ha raccontato che negli anni successivi ne ha passate tante e per qualche tempo ha avuto difficoltà a trovare un lavoro: "Ho passato l'inferno dopo il mio divorzio da Charlie. Sicuramente ha influito sulla mia carriera e ho avuto difficoltà a trovare un lavoro. Perché la gente mi vedeva come qualcuno che cercava di distruggere Charlie Sheen, che era in un grande show. E poi c'era il network e lo studio, ed era un'epoca diversa allora".

Richards e Sheen hanno iniziato a frequentarsi nel 2001 e si sono sposati un anno dopo. I due hanno avuto due figli, ma nel 2005 Richards ha chiesto il divorzio da Sheen e ha presentato un'ordinanza restrittiva contro l'attore, citando le minacce di morte subite. Il divorzio è stato finalizzato nel 2006 e a Sheen è stato ordinato di tenersi a 300 metri di distanza dall'ex-moglie e a un accesso controllato ai loro figli. Nel 2010, Sheen ha ceduto la custodia legale dei figli a Richards.

La risalita di Denise Richards e la caduta di Charlie Sheen

Denise Richards e Charlie Sheen in una scena di Scary Movie 3

L'ex-modella ha poi raccontato di essersi pian piano ripresa recitando nella serie reality Denise Richards: It's Complicated, e in seguito è riuscita a trovare lavoro.

Twisted: Denise Richards nell'episodio Grief is a Five-Letter-Word

"È stata dura, avevo anche due figlie, all'epoca non avevo Eloise, e dovevo lavorare", ha aggiunto Richards. "Ho fatto il mio reality show e poi la situazione è cambiata. Sono riuscita a tornare a lavorare come attrice, perché in quel programma dovevo essere me stessa. Perché sui tabloid scrivevano tante cose negative su di me".

All'epoca Sheen era una delle più grandi star di Hollywood e stava recitando nella sit-com della CBS Due uomini e mezzo. Nel corso degli anni 2000, tuttavia, Sheen ha lottato con problemi di abuso di sostanze stupefacenti e nel 2009 è stato arrestato per aver aggredito la moglie dell'epoca, Brooke Mueller. Nel 2010, Sheen è stato anche arrestato dalla polizia di New York per aver causato danni a un hotel mentre era ubriaco.