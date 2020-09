Charlie Says: stasera su Rai4 il film su Charles Manson

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda Charlie Says, il film con Matt Smith che ripercorre la parabola criminale di Charles Manson e della sua Family.

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda Charlie Says, il film con Matt Smith, diretto dalla regista di American Psyco, Mary Harron, che ripercorre la parabola criminale di Charles Manson e della sua Family.

Gli efferati delitti della Manson Family, il duplice omicidio La Bianca e la strage di Cielo Drive, dell'agosto 1969, sono qui ricostruiti dalla prospettiva della psicologa Karlene Faith, che studiò in carcere la personalità e i comportamenti delle esecutrici materiali Patricia Krenwinkel e Susan Atkins e della complice Leslie Van Houten, scoprendone la malata dipendenza psicologica dalla figura carismatica di Charles Manson.

Tra psicologia forense, genetica e sociologia, si muove anche il documentario in prima visione assoluta Anatomy of Evil, in onda a seguire, un'indagine sui profili psicologici di noti assassini seriali europei: il polacco Leszek Pekalski, l'austriaco Jack Unterweger e, soprattutto, il norvegese Anders Breivik, spietato neonazista autore di un attentato esplosivo a Oslo e della successiva strage di Utoya, ai danni dei giovani del Partito Laburista norvegese.