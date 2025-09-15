Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nell'inquietante trailer della stagione 3 di Monster

Netflix ha condiviso il trailer della nuova stagione del progetto antologico in cui si esplorerà la terrificante storia dell'assassino che ha ispirato Psycho.

Arriverà il 3 ottobre 2025 la stagione 3 della serie antologica Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, e il trailer anticipa le prime inquietanti e disturbanti scene delle puntate con star Charlie Hunnam nel ruolo di Ed Gein.

Il progetto accompagnerà infatti gli spettatori nella mente e nella vita del killer che ha ispirato anche il cinema durante la creazione di progetti cult come Psycho.

Cosa racconterà Monster: La storia di Ed Gein

Nel video pubblicato online da Netflix si possono vedere alcune sequenze della stagione con al centro Ed Gein che, negli anni '50 in Wisconsin, celava il suo lato oscuro dietro un'apparenza cordiale e i modi gentili.

L'assassino, che nello show ha il volto di Charlie Hunnam, era invece un profanatore di tombe psicopatico, arrivando al punto di usare i resti delle proprie vittime per creare oggetti con cui arredare la propria casa e a usare in vario modo parti dei loro cadaveri.

Ecco il trailer:

Eddie Gein viveva tranquillamente in una fattoria fatiscente, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l'incubo americano. Spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da una completa ossessione per la madre, i crimini perversi di Gein hanno dato vita a un nuovo tipo di mostro destinato a tormentare Hollywood per decenni. Da Psycho a Non aprite quella porta, fino a Il silenzio degli innocenti, la macabra eredità di Gein ha dato vita a mostri immaginari modellati sulla sua immagine, alimentando un'ossessione culturale per la perversione criminale.

Il cast dei nuovi episodi

Oltre a Charlie Hunnam, nel cast ci sono anche Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill, e Robin Weigert.

Brennan ha diretto due degli episodi della stagione, mentre Max Winkler ha firmato i restanti sei.