Monster 4, dalla storia di Lizzie Borden al ritorno di Charlie Hunnam: cosa sappiamo della prossima stagione?

Monster, serie antologica incentrata su alcune delle "figure più mostruose" della storia americana creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, sta per arrivare alla quarta stagione su Netflix.

Il 9 ottobre, pochi giorni dopo il debutto di Monster: la storia di Ed Gein sulla piattaforma, il colosso dello streaming ha rivelato che la produzione della quarta stagione del dramma poliziesco nuovamente basato su fatti realmente accaduti era ufficialmente iniziata.

Intitolata Monster: The Lizzie Borden Story, la nuova stagione sarà la prima ad avere una donna come protagonista della storia principale. Di seguito, vediamo più nel dettaglio cosa sappiamo finora sulla prossima stagione, dalla trama a chi interpreterà il ruolo principale.

Una foto della vera Lizzie Borden

La storia vera al centro della prossima stagione

Monster: The Lizzie Borden Story approfondirà il caso di Lizzie Borden, la famigerata donna del Massachusetts accusata di aver brutalmente assassinato il padre e la matrigna nel 1892. Nata il 19 luglio 1860, Lizzie crebbe a Fall River, nel Massachusetts, con la sorella Emma e i genitori, Sarah e Andrew Borden. Tre anni dopo la morte di Sarah, Andrew, un uomo d'affari di successo, sposò Abby Durfee Gray.

Secondo un articolo del 1893 pubblicato sul quotidiano Fisherman and Farmer, il rapporto tra Lizzie e Abby era teso. Lizzie si rifiutava di parlare con la matrigna e una volta litigò con lei per una proprietà di famiglia. Il 4 agosto 1892, Andrew e Abby furono trovati brutalmente assassinati nella loro casa, "brutalmente colpiti alla testa e al viso". Lizzie affermò di essere stata fuori vicino al fienile e di aver trovato suo padre solo dopo essere tornata a casa. Tuttavia, fu immediatamente indicata come la principale sospettata. Sua sorella Emma era fuori città al momento degli omicidi.

Lizzie fu formalmente incriminata nel dicembre 1892 e il suo processo divenne un caso mediatico quando ebbe inizio l'estate successiva. Il 20 giugno 1893 fu assolta e nessun altro sospettato fu mai incriminato. Secondo un articolo del New York Times, il verdetto di "non colpevolezza" fu accolto da un "applauso che si udì a mezzo miglio di distanza attraverso le finestre aperte".

Locandina di Ella Beatty

Ella Beatty, Charlie Hunnam e il resto del cast dei nuovi episodi

Come confermato da Entertainment Weekly a luglio, Ella Beatty interpreterà Lizzie Borden nella prossima stagione. Figlia delle leggende di Hollywood Annette Bening e Warren Beatty, ha debuttato sullo schermo in Feud: Capote vs. The Swans (2024) e al cinema in If I Had Legs, I'd Kick You (2025) di Mary Bronstein.

Nel cast tornerà anche Charlie Hunnam, che ha interpretato il killer del Wisconsin Ed Gein nell'ultima stagione della serie. Nei nuovi episodi della quarta stagione interpreterà il padre di Lizzie, Andrew Borden. Completano il cast Rebecca Hall nel ruolo della matrigna di Lizzie, Abby; Billie Lourd nel ruolo della sorella, Emma; Jessica Barden nel ruolo dell'amica di Lizzie, Nance O'Neill; e Vicky Krieps nel ruolo della domestica della famiglia, Bridget Sullivan. Al momento non è stata fissata alcuna data d'uscita per Monster: la storia di Lizzie Borden.