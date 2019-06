Charlie Cox, la star di Daredevil a Padova per il Lionsgates Con il 21-22-23 giugno

È l'attore britannico Charlie Cox la new entry della line up di ospiti internazionali in arrivo a Padova per la prima edizione del LIOSGATES CON, l'evento che dal 21 al 23 giugno 2019 avvicinerà fan e appassionati di intrattenimento alle star delle serie tv americane e del cinema hollywoodiano, ricalcando per la prima volta in Italia lo spirito dei grandi comicon americani.

Daredevi: Charlie Cox in una delle prime immagini della serie

Charlie Cox ha raggiunto grande notorietà dopo essere stato scelto dai Marvel Studios per interpretare il ruolo di protagonista nella serie prodotta nel 2015 da Netflix Daredevil, in cui dà volto a Matt Murdock. È diventato popolare già nel 2007 grazie alla sua interpretazione del personaggio di Tristan Thorn nel film fantasy Stardust, basato sul romanzo di Neil Gaiman. È apparso nelle serie tv Boardwalk Empire - L'impero del crimine e Downton Abbey, e nei film Il Mercante di Venezia (2004), Casanova (2005), e La Teoria del Tutto (2014).

Daredevil, Charlie Cox rompe il silenzio sulla cancellazione di Netflix: "Sono davvero triste"

Tra gli ospiti già confermati:

Jon Bernthal, protagonista di The Punisher e interprete di Shane Walsh in The Walking Dead;

Ben Barnes, il Principe Caspian delle Cronache di Narnia e protagonista del film Dorian Gray;

Manu Bennett, noto per il ruolo di Crixus nella serie Spartacus;

Natalie Alyn Lind, la bella Silver St. Cloud in Gotham;

Adan Canto, apparso su grande schermo nel ruolo di Sunspot nel film di Bryan Singer X-Men - Giorni di un futuro passato;

Chase Coleman, dalla celebrata serie tv Boardwalk Empire dove ricopre il ruolo di Billy Winslow.

LIONSGATES CON è un evento realizzato da Starjob Srl. Biglietti e info: www.lionsgates.online.