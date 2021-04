Channing Tatum si lascia truccare da sua figlia e il risultato è esilarante (FOTO)

Channing Tatum si è fatto truccare da sua figlia di 7 anni, Everly Tatum. Il risultato, poi, è stato condiviso sul suo profilo Instagram e, come potete vedere nella foto qui sotto, è decisamente esilarante.

Channing Tatum ha mostrato il suo nuovo look di cui è responsabile la figlia di 7 anni in occasione di una storia condivisa sul suo profilo Instagram lo scorso 15 aprile. Oltre ad aver condiviso la foto, l'attore ha scritto: "Quando lasci che sia tua figlia a truccarti...". Impreziosito da un ombretto blu e da una serie di segni sul volto realizzati con un rossetto viola, Channing Tatum ha avuto anche il privilegio di farsi pitturare le unghie con uno smalto rosa da sua figlia Everly.

L'attore ha usato anche l'hashtag #Sparkella, titolo di un libro per bambini in uscita il prossimo 4 maggio che Tatum ha scritto e che è stato illustrato da Kim Barnes. La progettazione del libro è nata in occasione del primo lockdown e, come riportato da E Online, a questo proposito il protagonista di Magic Mike ha raccontato: "Ragazzi, credo che le cose mi siano sfuggite un po' di mano durante la quarantena. Mi sono chiuso per sbaglio in camera con mia figlia di 7 anni e sono tornato anch'io bambino".

La dedica del libro, intitolato The One and Only Sparkella e che racconta il profondo affetto tra un padre e una figlia, recita: "Per Everly, il più brillante e magico essere umano che io abbia mai conosciuto. Sei la mia più grande insegnante!".