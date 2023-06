Channing Tatum ha imparato come fare le trecce alla figlia su YouTube dopo essere diventato un padre single

Channing Tatum ha raccontato come è riuscito a superare le difficoltà di essere un padre single per la figlia, la piccola Everly.

Dopo la separazione dalla moglie Jenna Dewan, Channing Tatum ha dovuto affrontare le sfide che presenta l'essere un padre single, tra cui imparare a fare le trecce alla figlia usando i provvidenziali tutorial su YouTube.

Mentre è impegnato nella promozione del suo nuovo libro per bambini, intitolato The One and Only Sparkella and the Big Lie, Channing Tatum ha fatto un'ospitata al Today With Hoda and Jenna, rivelando ai conduttori Hoda Kotb e Jenna Bush-Hager che a ispirare la storia di Sparkella è stata la figlia Everly, che oggi ha 10 anni, e un incidente che ha coinvolto una bugia.

Quando gli è stato chiesto che tipo di genitore fosse, Tatum ha semplicemente risposto: "Non ne ho idea. Sto solo cercando di cavarmela. Penso che, come ogni altro genitore, stai solo cercando di non rovinare i tuoi figli. Ma sai che lo farai".

Come fare il genitore single: istruzioni per l'uso

Alla domanda della conduttrice se la creazione del personaggio di Sparkella lo abbia aiutato a imparare a fare il genitore, l'attore ha risposto: "Al cento per cento. Perché non lo sapevo fare, non avevo nessuna intenzione di diventare un genitore single".

Tatum prosegue confessando: "Ero piuttosto nervoso, mi dicevo, 'è una ragazza'. Ho iniziato a cercare su YouTube come intrecciare i capelli, non volevo essere il papà che accompagna a scuola una bambina che ha l'aspetto di aver dormito per strada. Quindi questa serie di libri è nata davvero da quell'esperienza. Stavo davvero cercando di capire come parlare con una bambina."