Channing Tatum contro Hollywood: "Gli attori sono spinti a fare film brutti per soldi"

Channing Tatum non vede di buon occhio l'attuale situazione dell'industria cinematografica hollywoodiana che a parer suo starebbe andando nella direzione opposta a quella che idealmente dovrebbe essere.

Durante una recente apparizione a Hot Ones, la star attualmente impegnata nella promozione di Roofman ha affermato che, allo stato attuale dell'industria, sembra che gli attori siano più incentivati ad apparire in produzioni di qualità inferiore per denaro piuttosto che puntare in alto su qualcosa di buono.

"Penso che ora, quando ti viene chiesto di recitare in un film, o stai cercando di realizzare un film, ci sia una serie di possibilità molto confuse", ha spiegato Tatum. "A volte sembra davvero che si sia incentivati a realizzare cose scadenti per essere pagati, piuttosto che realizzare qualcosa di veramente, veramente buono, per le persone che effettivamente vedono queste cose e per le persone che vogliono vedere questi film, la persona che ero quando ero bambino. E io voglio film di qualità".

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna - Channing Tatum in una foto

Una Hollywood al contrario?

Tatum ha continuato: "Mi dico: 'Cavolo, voglio spendere i miei soldi per i film di qualità'. È un momento davvero strano, dove tutto è al contrario, ma credo che questo sconvolgimento porterà a qualcosa di buono. Ne sono convinto. Credo che lo streaming sia arrivato per un motivo, e che fosse necessario un cambiamento. Era necessario un cambiamento".

Più avanti nell'episodio, Tatum ha lanciato alcune frecciatine ai suoi lavori passati. Quando gli è stato chiesto del suo film romantico del 2010 Dear John, lo ha definito un film "davvero generico". Parlando del suo ruolo in Deadpool & Wolverine del 2024, ha detto che non si sente parte del film, dato che è presente solo "per due secondi".

Non è la prima volta che Tatum parla dei problemi di Hollywood. In un'intervista per Variety, la star di Magic Mike aveva affermato che gli streamer hanno causato una grave confusione nell'industria dell'intrattenimento, sia nel bene che nel male: "Gli streamer sono arrivati e hanno un po' stravolto il settore, nel bene e nel male. Gli studios sono confusi, gli streamer sono confusi", ha affermato. "Mi state incentivando a realizzare un film scadente, con una sceneggiatura mediocre, un programmatore che non ha nulla di speciale".

Channing Tatum è Gambit in una scena Deadpool & Wolverine

Avengers: Doomsday e i prossimi progetti di Tatum

L'attore tornerà sul grande schermo con Roofman, un film drammatico diretto da Derek Cianfrance in uscita questo mese. La pellicola è ispirata a una storia vera e vede l'attore nei panni di Jeffrey Manchester, un ex soldato che, dopo una serie di vicissitudini personali, inizia a compiere furti nei McDonald's entrando dai tetti. Dopo essere evaso di prigione, si nasconde all'interno di un negozio Toys "R" Us, cercando di ricostruire una vita normale e innamorandosi di una madre single. Tuttavia, il suo passato criminale torna a perseguitarlo, rendendo la storia una riflessione intensa sulla redenzione e sulla difficoltà di cambiare davvero.

Il film segna un ritorno di Tatum a ruoli più drammatici e complessi, dopo una lunga parentesi in commedie e film d'azione. Nel 2026, Tatum farà ritorno nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Gambit in Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo. Il film, che promette di unire X-Men, Fantastici 4 e Avengers in un'unica avventura epica, è descritto come uno dei capitoli più spettacolari della saga Marvel.