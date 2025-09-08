Channing Tatum aveva paura di lavorare con Kirsten Dunst: "Volevo solo piacerle"

L'attore di Magic Mike ha raccontato di essersi sentito intimidito dall'idea di recitare al fianco di Kirsten Dunst in Roofman, il nuovo film di Derek Cianfrance, spiegando perché provava timore e quanto la ammiri come artista.

Channing Tatum ha sorpreso i fan con una confessione personale: l'attore ha ammesso di aver provato una certa "paura" all'idea di lavorare con Kirsten Dunst. I due condividono il set in Roofman, il nuovo film diretto da Derek Cianfrance, e per Tatum non è stato semplice affrontare la pressione di recitare accanto a un'attrice che ha sempre ammirato profondamente.

Channing Tatum racconta la sua ammirazione per Kirsten Dunst

In un'intervista rilasciata a People, Tatum ha spiegato che da anni nutre una forte stima nei confronti della Dunst. "Sono ossessionato da tutto ciò che ha fatto", ha dichiarato, sottolineando in particolare la sua performance in Intervista col vampiro, film del 1994 che la consacrò giovanissima al successo internazionale. "Non potrei immaginare di fare quello che ha fatto lei a quell'età", ha aggiunto l'attore.

Civil War: Kirsten Dunst in una sequenza

Questa profonda ammirazione si è trasformata in vera e propria ansia quando ha saputo di dover dividere con lei lo schermo. "Ero così intimidito all'idea di lavorare con lei, avevo paura. Volevo solo piacerle", ha confessato Tatum con ironia, ammettendo di essersi trovato più preoccupato di impressionarla che di interpretare il proprio ruolo.

Trama e dettagli di Roofman

In Roofman, Tatum interpreta Jeffrey Manchester, un ex ranger dell'esercito che, in difficoltà economiche e personali, decide di intraprendere una serie di rapine davvero insolite: entra nei fast food praticando buchi nei tetti, guadagnandosi il soprannome che dà il titolo al film.

Locandina di Channing Tatum

La storia, ispirata a fatti realmente accaduti, racconta anche la sorprendente fuga del protagonista dal carcere e i mesi trascorsi vivendo nascosto all'interno di un negozio Toys "R" Us. Qui, tra precarietà e nuove ossessioni, la sua vita prende una piega inattesa quando conosce una madre divorziata che sembra vedere in lui qualcosa di più di un semplice criminale.

Accanto a Tatum, Kirsten Dunst veste i panni della donna che metterà in discussione le certezze del protagonista, offrendo alla storia una dimensione più intima ed emotiva. Secondo le prime impressioni della critica, l'intesa tra i due attori sembra funzionare, e l'interpretazione di Tatum, nonostante le sue paure iniziali, è stata accolta con favore nelle prime proiezioni test. Diretto da Derek Cianfrance (Blue Valentine, Come un tuono), Roofman arriverà nelle sale cinematografiche il 10 ottobre 2025.