Changeling, su Netflix in streaming da oggi

Changeling, il film drammatico di Clint Eastwood con Angelina Jolie presentato al 61esimo Festival di Cannes, è disponibile a partire da oggi 4 settembre nel catalogo streaming di Netflix!

La ventottesima regia dell'amato autore racconta una pagina americana scottante, ispirandosi alla vera storia di Christine Collins, madre single che improvvisamente, al ritorno da una giornata di lavoro straordinario, non trova più a casa suo figlio Walter, di nove anni. La donna si rivolge alla polizia che inizialmente si mostra poco allarmata, ma dopo qualche mese di ricerche dichiara di aver ritrovato Walter. Ma Christine da subito capisce che il ragazzino ritrovato non è suo figlio, nonostante la somiglianza. Inizia così il suo calvario contro la polizia che pur di non essere contestata e di sbrigliare la matassa, adduce risibili motivazioni psicologiche sulla non accettazione del figlio dopo una così lunga assenza, arrivando persino a far rinchiudere la madre per la sua insistenza.

Angelina Jolie in una scena del film Changeling

Christine però non si arrende e prova a scavare alla ricerca della verità... n questa salita tortuosa dove la giustizia appare un miraggio, Eastwood sveste Angelina Jolie della sua solita, prorompente bellezza. In Changeling c'è spazio solo per un volto materno afflitto e per uno sguardo scavato ma mai domo, attraversato da una flebile e costante speranza. La pellicola è stata nominata a tre premi Oscar, tra cui quello per la Migliore Attrice Protagonista, la Miglior Fotografia e la Miglior Scenografia.

