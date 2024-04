Challengers: Mike Faist ha dovuto sottoporsi a una dieta da 8.000-10.000 calorie al giorno

Il preparatore atletico Brad Gilberg ha svelato i segreti della trasformazione fisica di Mike Faist per Challengers e come si sono preparate le star del film di Guadagnino.

Mike Faist ha dovuto sottoporsi a una dieta specifica prima delle riprese di Challengers, il film diretto da Luca Guadagnino in cui interpreta un tennista.

L'attore, che ha la parte di Art Donaldson, si è inoltre allenato per circa sei ore al giorno per tre mesi per interpretare nel migliore dei modi uno sportivo.

I segreti della preparzione fisica

Challengers: Zendaya, Mike Faist in una scena del film

Per preparare Mike Faist, Josh O'Connor e Zendaya alle riprese di Challengers (di cui potete leggere la nostra recensione), la produzione ha coinvolto Brad Gilbert, già coach di Andy Murray e Coco Gauff.

Il preparatore sportivo ha rivelato a Variety: "Mike ha dovuto mangiare tra le 8.000 e le 10.000 calorie ogni giorno perché volevano che prendesse peso". Faist aveva da poco terminato le riprese di West Side Story, diretto da Steven Spielberg, ed era molto magro. Brad ha inoltre svelato che doveva guadagnare circa 15 chili e che l'interprete di Art è stato inoltre l'ultimo a iniziare la preparazione fisica a causa dei suoi impegni.

Gli attori iniziavano ad allenarsi alle 6 di mattina, rimanendo sul campo da tennis fino a mezzogiorno, dedicandosi poi nel pomeriggio alla recitazione.

Il personaggio di Faist, inoltre, aveva uno stile di gioco ispirato a Roger Federer e Pete Sampras.

Luca Guadagnino voleva inoltre degli scambi dalla struttura precisa, per rispettare la sceneggiatura di Justin Kuritzkes.

Cosa racconta il film

Zendaya ha il ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.