Challengers, Zendaya: 'Il coordinatore d'intimità fondamentale per le scene hot, mi sono sentita al sicuro'

Mentre è impegnata nelle anteprime di Challengers di Luca Guadagnino che ieri ha fatto tappa a Roma, Zendaya ha parlato del coordinatore d'intimità, figura ormai sempre più fondamentale per la sicurezza degli attori durante particolari scene.

Film sull'amore, le relazioni e il tennis con Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist, è l'ottavo film del regista di Chiamami col tuo nome e Bones and All. È stato presentato in anteprima romana nella cornice di Piazza Barberini.

Challengers segue la storia della giovane promessa del tennis Tashi Duncan (Zendaya), al centro di un triangolo amoroso con due amici e colleghi atleti, Art (Faist) e Patrick (O'Connor). A causa di un grave infortunio al ginocchio, Tashi deve abbandonare la sua carriera e diventare l'allenatrice di Art. I due si sono poi sposati. Dopo una serie di partite vinte, vuole iscrivere Art al Challenger Tour, nel quale dovrà affrontare Patrick, l'ex fidanzato di Tashi.

Challengers: Zendaya in una foto del film

"Era importante sentirsi al sicuro"

La tensione erotica ed emotiva tra i personaggi è il cuore del film di Guadagnino. "Avevamo un coordinatore dell'intimità che è stato fantastico e molto utile, perché era importante che ci sentissimo al sicuro", ha raccontato Zendaya sul red carpet della prima italiana.

L'attrice ha poi parlato dell'erotismo e della sensualità dell'opera: "Ho parlato con i miei colleghi per trovare un modo per sentirci a nostro agio. Abbiamo giocato a tennis insieme, siamo usciti insieme, abbiamo fatto le prove insieme. Abbiamo avuto modo di legare e di sentirci bene l'uno con l'altro".

Un'amicizia nata sul set

Faist le ha fatto eco: "Siamo riusciti a passare del tempo insieme durante le prove e oltre, soprattutto con Josh. Siamo riusciti a conoscerci come persone prima di entrare nel film. Abbiamo iniziato una vera amicizia che ha posto le basi per il film".

Dopo mesi di rinvii dovuti agli scioperi dello scorso anno, Challengers uscirà finalmente nelle sale italiane il 24 aprile. Il film è prodotto da MGM e Pascal Pictures e distribuito da Warner Bros.