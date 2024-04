Zendaya arriva a Roma per presentare Challengers e il suo look ispirato al tennis diventa virale online

Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor sono arrivati a Roma per presentare il film Challengers e l'attrice ha scelto un look ispirato al mondo del tennis.

Il press tour del film Challengers è arrivato anche a Roma e Zendaya ha attirato nuovamente l'attenzione, anche delle sue co-star, presentandosi con un look totalmente ispirato al mondo del tennis.

La giovane attrice, oltre a un abito ispirato ai completi delle sportive, ha infatti posato per i fotografi mentre indossava un paio di calzature firmate Loewe che sul tacco avevano una pallina da tennis.

Una promozione perfettamente a tema

Nel pomeriggio i protagonisti di Challengers hanno incontrato la stampa per promuovere il film diretto da Luca Guadagnino. Zendaya, accompagnata dalle sue co-star Mike Faist e Josh O'Connor ha nuovamente scatenato i commenti sui social grazie ai suoi look perfettamente abbinati al tema e all'ambientazione della storia al centro del film.

La giovane star, un po' come accaduto con gli outfit sci-fi durante la promozione di Dune: Parte Due, ha infatti posato con look dai colori e dai riferimenti agli elementi tipici del tennis.

Sui social, inoltre, da giorni è diventato virale un tweet in cui si fa notare come i protagonisti di Peter Parker e Mary Jane Watson nei film dedicati alle avventure di Spider-Man sembrano destinati a interpretare ruoli da soldato e una tennista in uno dei loro progetti successivi.

Challengers, Zendaya aveva il terrore di giocare tennis davanti telecamere

Cosa racconta Challengers

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo.

Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.