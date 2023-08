Challengers, Zendaya aveva il terrore giocare tennis davanti telecamere

A differenza di quanto detto in precedenza, Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino non aprirà l'edizione 2023 della Mostra del Cinema di Venezia. L'uscita del film è infatti posticipata al 2024 a causa degli scioperi. Nel frattempo la protagonista Zendaya che interpreta una tennista nel film, ha raccontato di quanto l'abbia terrorizzata anche solo fingere di giocare a tennis sul set.

Il terrore di Zendaya

In Challengers Zendaya interpreta Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice e l'attrice ha dovuto davvero imparare a giocare a questo sport per interpretare il ruolo. Nonostante i tre mesi di allentamento a cui si è sottoposta per il film, Zendaya ha rivelato a Elle di quanto la terrorizzasse e la imbarazzasse fingere di giocare a tennis sul set, nonostante la pallina fosse perfino finta. "Più dovevo far finta di giocare a tennis davanti a una telecamera e a un pubblico, più mi sentivo terrorizzata". Nel film, infatti, Tashi Duncan, deve giocare gli U.S. Open, il che significa che Zendaya ha dovuto far finta di giocare a tennis per un vero e proprio pubblico, cosa che l'ha ulteriormente spaventata: "Mi sono occupata della forma fisica e del gioco di gambe e del mio swing, e l'ho fatto di fronte a un gruppo di persone come se si trattasse degli U.S. Open, ero terrorizzata" ha confessato l'attrice della saga di Spider-Man.

Challengers posticipato

Challengers era uno dei film più attesi dell'anno prima che la sua data di uscita venisse posticipata al 26 aprile 2024, a causa del rifiuto degli studios di negoziare con gli sceneggiatori e gli attori nel corso di uno storico doppio sciopero che ha praticamente bloccato Hollywood. Per quanto riguarda Zendaya, probabilmente sarà sollevata dal fatto che il mondo non dovrà vedere le sue abilità tennistiche così presto.