Challengers, Tom Holland sul nuovo film di Zendaya: 'Non siete pronti'

L'attore ha sostenuto il nuovo film della compagna in un intervento sui social

Nella giornata di ieri è stato diffuso il nuovo trailer di Challengers, così Tom Holland non si è lasciato sfuggire l'occasione per sostenere il progetto che vede protagonista Zendaya, attuale compagna della star di Spider-Man.

In un semplice post pubblicato sui suoi profili social, Holland ha scritto: "Non siete pronti", rivolgendosi a tutti i fan di Zendaya Coleman, che a quanto pare non hanno idea di cosa aspettarsi dal film, che è stato diretto dal nostro Luca Guadagnino.

Challengers, un triangolo amoroso nel mondo del tennis

Challengers: Zendaya in una foto del film

Challengers vede appunto protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo.

Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Nel frattempo, Zendaya sarà nelle sale italiane con Dune - Parte Due, in arrivo il 28 febbraio, e del quale potete già leggere la nostra recensione. Challengers uscirà invece il 24 aprile 2024.