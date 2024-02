Challengers: Zendaya al centro di un triangolo pericoloso nel trailer del film di Luca Guadagino

Dopo il posticipo, sta per arrivare nelle sale il nuovo film di Luca Guadagino

Warner Bros. ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con protagonista Zendaya al centro di un triangolo sentimentale con Josh O'Connor e Mike Faist ambientato nel mondo del tennis professionistico.

Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale lo scorso settembre, ma Warner ha deciso di posticiparlo a causa degli scioperi degli attori del SAG-AFTRA che non avrebbero potuto promuoverlo adeguatamente (sia con interviste che sul red carpet). Challengers uscirà nelle sale italiane il 24 aprile 2024.

La trama

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo.

Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Nelle sale la settimana prossima con l'atteso Dune - Parte Due, Zendaya si è sottoposta a un intenso allenamento di tre mesi per questo ruolo in Challengers, allenandosi sui campi da gioco con l'aiuto dell'ex tennista professionista Brad Gilbert.