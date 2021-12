Spider-Man, per Zendaya e Tom Holland Timothée Chalamet sarebbe un ottimo villain "anche se è così carino"

Per Zendaya e Tom Holland, l'amico e collega Timothée Chalamet sarebbe un ottimo villain per Spider-Man anche se ammettono che in realtà è così carino.

"Non lo so. I fan vorrebbero Timothée Chalamet nel ruolo di Harry Osborn", ha detto Zendaya Coleman all'Associated Press, riferendosi al personaggio di Green Goblin che era stato precedentemente interpretato da James Franco e Dane DeHaan nelle precedenti iterazioni. L'attrice ha aggiunto parlando della sua co-star in Dune, "Penso che sarebbe un buon amico di Spider-Man. O un nemico di Spider-Man!"

Tom Holland le fa eco: "Penso che sarebbe bello introdurlo nel film come amico e poi vederlo diventare un po' cattivo, fino a trasformarlo in villain. Sarebbe un buon cattivo".

"Lo penso anch'io", ha ammesso Zendaya, "il che è divertente perché è così carino". Holland ha aggiunto: "Un tipo così carino, sì".

Pensando a un'ipotetica trama che coinvolgesse l'Harry Osborn di Timothée Chalamet, Tom Holland ha esclamato: "Forse viene per MJ [il personaggio di Zendaya e l'interesse amoroso per Peter Parker] e io sono tipo, 'Whoa, Harry! Faresti meglio a stare attento a cosa fai con la mia ragazza, fratello!'"

"Questa è la storia delle origini", ha concluso ridendo Zendaya.

In atteso dell'eventuale arrivo di un villain con le fattezze di Tom Holland, rivedremo Tom Holland e Zendaya al cinema a partire dal 15 dicembre in Spider-Man: No Way Home.