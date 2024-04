Challengers è 'incredibilmente hot', prime reazioni entusiastiche per il film con Zendaya

Prime reazioni entusiastiche per Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya definito dai critici "incredibilmente hot" e "sexy". La pellicola, che vede protagonisti anche Mike Faist e Josh O'Connor, descrive un triangolo sentimentale ambientato nel mondo del tennis professionistico.

Challengers: una scena del film

Zendaya interpreta Tashi Duncan, un ex prodigio del tennis che, dopo essere stata costretta al ritiro per colpa di un grave infortunio, è diventata l'allenatrice del marito Art (Mike Faist), che cerca di rilanciare la sua carriera tennistica. Per scuotere Art da una serie di sconfitte, Tashi gli suggerisce di prendere parte a un torneo in cui si ritrova ad affrontare il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi, Patrick (Josh O'Connor).

L'uscita italiana di Challengers è fissata per il 25 aprile.

Challengers, Zendaya: "Il coordinatore d'intimità fondamentale per le scene hot, mi sono sentita al sicuro"

Le prime reazioni della critica

Zendaya ha fatto girare la testa ai presenti sfoggiando un look davvero sexy ispirato al tennis durante la visita romana per promuovere Challengers. Ma sono molti gli aspetti del film di Guadagnino apprezzati dalla critica, come rivelano le prime reazioni trapelate sui social media.

Erik Anderson di AwardsWatch ha descritto il film come "incredibilmente hot" e Zendaya come una "star con la S maiuscola".

Entusiasta anche Trace Sauveur, che scrive: "Challengers è un dramma elettrico incentrato sui personaggi. Miglior performance della carriera per Zendaya, Faist e O'Connor non sono da meno. La pulsante colonna sonora elettronica di Reznor/Ross anima le scene di dialogo come se fossero sequenze action. Un film davvero vivo."

"Challengers è un dramma incredibilmente ben realizzato da Luca Guadagnino che svela i suoi numerosi strati con stile e intensità. I punti salienti sono le performance di Zendaya, O'Connor e Faist che hanno tutti superato le aspettative. Uno dei migliori film del 2024." scrive Carson Timar.

Jamie Arena commenta: "Challengers di Luca Guadagnino è un dramma di personaggi succoso e sexy. Zendaya, Faist e O'Connor offrono un incontro emozionante dentro e fuori dal campo, accompagnato da una colonna sonora elettronica che batte al ritmo del cuore e spacca".

Superlativo anche il commento di Lauren Veneziani: "CHALLENGERS è il mio film preferito dell'anno finora. Performance stellari di Zendaya, Josh & Mike per questi personaggi complessi. La colonna sonora di Trent Reznor/Atticus Ross è intensa ed eleva la storia. Credo che sia il capolavoro di Luca Guadagnino".

Pur essendo chiaro che ad attirare l'attenzione sono soprattutto le performance dei tre protagonisti, molti critici hanno elogiato la colonna sonora del film, con Leo Rydel che la descrive come "un personaggio a sé stante" e Michael Cuby che la definisce "sexy, rumorosa e intensa".