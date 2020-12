Chadwick Boseman: Denzel Washtington ricorda quando consigliò all'amico di sposarsi

Hollywood continua a ricordare l'attore prematuramente scomparso Chadwick Boseman, come ha fatto il collega Denzel Washington che ha rivelato di avergli consigliato di sposare subito Simone Ledward, la donna che poi è diventata realmente sua moglie.

Chadwick Boseman con sua moglie Taylor Simone Ledward

In una nuova intervista con CBS Sunday Morning, il regista e attore Denzel Washington, 65 anni, ha raccontato di come è stato lavorare con Chadwick Boseman sul set del film Ma Rainey's Black Bottom, ricordando di quando disse alla star di Black Panther di sposare Simone Ledward dopo aver notato quanto la donna si prendesse cura di lui ogni giorno:

"Sua moglie era lì. Non erano nemmeno sposati. E io guardavo come si prendeva cura di lui, e poi gli ho detto 'Amico, sai, devi mettere un anello a quel dito' perché lei lo teneva sempre d'occhio e vegliava su di lui. Ovviamente all'epoca nessuno sapeva che era malato."

Black Panther: Disney+ omaggia Chadwick Boseman cambiando il logo Marvel prima del film

Nessuno sul set, infatti, sapeva che Chadwick Boseman stava lottando con il cancro già da tempo perché sia lui che la compagna lo avevano tenuto nascosto, come ricorda Denzel Washington:

"È incredibile che nessuno lo sapesse. Beh, merito suo, l'ha tenuto per sé. Non erano affari di nessuno. Era lì per lavorare e ha lavorato duramente"

Chadwick Boseman e Simone Ledward sono stati insieme dal 2015 e si sono fidanzati ufficialmente nell'ottobre del 2019. La sua famiglia ha confermato che la coppia si era sposata segretamente, annuncio arrivato solo dopo la prematura morte del giovane attore.