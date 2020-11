Black Panther: Disney+ omaggia Chadwick Boseman cambiando il logo Marvel prima del film

Per rendere omaggio a Chadwick Boseman, che oggi avrebbe compiuto 44 anni, su Disney+ è stato modificato il logo Marvel all'inizio di Black Panther: mentre la versione originale contiene spezzoni dei vari film del franchise, questa contiene solo immagini di Boseman, con uno sfondo viola quando appare la dicitura "Marvel Studios". A far notare la cosa è stato l'account Twitter Geeks of Color, sottolineando il legame con il genetliaco dell'attore scomparso il 28 agosto con il testo "Happy Birthday, King".

Black Panther - che potete vedere in streaming su Disney+ - è uscito nel febbraio del 2018 e ha subito riscosso consensi notevoli, in particolare all'interno della comunità afroamericana, ed è, a oggi, il film individuale (senza crossover) di maggior successo del Marvel Cinematic Universe: 1,3 miliardi di dollari nel mondo, davanti a Iron Man 3. Al momento è il dodicesimo maggiore incasso di sempre nel mondo, senza tenere conto dell'inflazione (per due mesi, prima che uscisse Avengers: Infinity War, era nono).

Chadwick Boseman aveva esordito nel Marvel Cinematic Universe nei panni di T'Challa, erede al trono di Wakanda, in Captain America: Civil War, prima di quattro apparizioni all'interno del franchise. Dopo le riprese di quel film gli fu diagnosticato un tumore al colon, che lui tenne nascosto al di fuori della famiglia e di alcune amicizie strette perché pensava di riuscire a sconfiggerlo senza dare nell'occhio. Al momento della morte stava per prepararsi per Black Panther 2, attualmente previsto per la primavera del 2022. Non si sa ancora come gestiranno l'assenza di Boseman (la Marvel ha però categoricamente escluso l'uso della CGI per "resuscitarlo"), ma si vocifera che almeno parte della trama ruoterà attorno all'ascesa al trono di Shuri, sorella minore di T'Challa, come già accaduto nei fumetti. La voce dell'attore sarà presente in almeno un episodio della serie animata Marvel's What If...?, che debutterà la prossima estate su Disney+.