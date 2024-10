Daniel Kaluuya ricorda l'amico Chadwick Boseman: "Il nostro incontro fu un momento cruciale della mia vita"

La star di Scappa - Get Out ha dedicato un pensiero al compianto protagonista di Black Panther.

Daniel Kaluuya ha espresso grande ammirazione per il suo compianto collega Chadwick Boseman nel corso di un evento al BFI London Film Festival. L'attore ha omaggiato l'amico per l'importanza che ha avuto nella sua vita il loro incontro.

Premiato con l'Oscar per Judah and the Black Messiah, Daniel Kaluuya recitò con Boseman in Black Panther nel 2018 nel periodo in cui la sua carriera stava decollando dopo il successo di Scappa - Get Out di Jordan Peele.

Il ricordo

"Incontrare Chad è stato un momento cruciale della mia vita" ha spiegato Kaluuya ai microfoni durante il festival "Ha visto che avevo bisogno di aiuto e di una guida. Non dovevo chiedere e non sapevo come chiedere".

Chadwick Boseman è morto a soli 43 anni nel 2020 a causa di un cancro al colon. Daniel Kaluuya ha ricordato anche una cena con il collega, durante la quale quest'ultimo percepì che la vita di Kaluuya stava cambiando e si offrì di fornirgli qualche consiglio.

"Lui poteva vedere che la mia vita stava cambiando, e io non lo sapevo. Si avvicinò a me, stavo per iniziare un tour promozionale e non avevo un addetto stampa" ha spiegato Kaluuya "Mi ha trattato come un fratello maggiore, mi ha aiutato. Era un leader incredibile sul set".

Una presenza importante è stata anche quella di Lupita Nyong'o:"Lei e Chad si supportavano sempre a vicenda, sul set e fuori. Dava tutto, ha esercitato la sua leadership in modo nobile. Riuniva sempre le persone e trovava il tempo per tutti". Chadwick Boseman ha ricevuto un Golden Globe e una nomination agli Oscar postumi per la sua performance in Ma Rainey's Black Bottom.

"Avrebbe detto qualcosa di bello, qualcosa di ispiratore" disse la moglie Simone Ledward Boseman ritirando il premio "qualcosa che avrebbe amplificato quella vocina che ti dice che puoi farcela, che ti dice di continuare, che ti richiama a ciò che eri destinato a fare in questo momento della storia".