Chadwick Boseman riceverà una candidatura postuma agli Oscar?

Chadwick Boseman ci ha lasciato troppo presto, ma il suo operato continua s stupirci. È in arrivo su Netflix la sua ultima interpretazione, Ma Rainey's Black Bottom, che a giudicare dai rumor sarebbe eccellente e potrebbe fruttare al attore una candidatura postuma agli Oscar.

Ma Rainey's Black Bottom: una foto di Chadwick Boseman con la band

Naturalmente è troppo presto per fare previsioni. Ma Rainey's Black Bottom, che vede Viola Davis nei panni della "Mother of the Blues", arriverà su Netflix il 18 dicembre. Nel film Chadwick Boseman interpreta Levee, ambizioso e impulsivo trombettista della band di Ma Rainey, ruolo che potrebbe fruttargli una candidatura anche se non sappiamo ancora se Netflix lo lancerà nella categoria attore protagonista o non protagonista. Boseman ha fornito una notevole performance nel film Netflix di Spike Lee Da 5 Bloods - Come fratelli, altro ruolo da tenere d'occhio in vista della stagione dei premi.

Sempre per Netflix , una candidatura postuma potrebbe arrivare allo sceneggiatore di Mank Jack Fincher, padre del regista David Fincher scomparso nel 2003 che ha firmato la sceneggiatura di Mank negli anni '90. Il film con Gary Oldman e Amanda Seyfried racconta la storia di Herman J. Mankiewicz, l'autore di Quarto potere. Se candidato, Jack Fincher sarebbe la prima nomination postuma nella categoria fin dai tempi di Robert Alan Authur, candidato nel 1979 per All that Jazz. in caso di vittoria, sarebbe il secondo sceneggiatore premiato postumo fin dai tempi di Sidney Howard, premiato per Via col vento.