I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola: "Chi ti vuole bene non ti ferisce"

Non si placano le polemiche attorno al ritorno in tv dei Cesaroni. Sui social, Elena Sofia Ricci punge Claudio Amendola dopo alcune dichiarazioni rilasciate in merito alla serie di Mediaset

Come ormai noto ai fan, nel 2026 I Cesaroni faranno il loro grande ritorno sul piccolo schermo con gli episodi inediti della settima stagione. Dopo un lungo periodo di voci contrastanti, tra annunci, smentite e conferme, la storica serie cult targata Mediaset è finalmente pronta a riprendere il suo racconto con nuovi capitoli.

Nonostante il clima di entusiasmo, nelle ultime ore si è accesa una piccola polemica sui social tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, due colonne portanti della serie. A dare il via al botta e risposta è stato proprio l'attore romano, che ha criticato apertamente i colleghi che hanno deciso di non prendere parte alla nuova stagione, con un riferimento diretto proprio all'attrice toscana.

Elena Sofia Ricci, ospite a Belve, aveva infatti dichiarato: "Se torno anche io? No, non ci sarò. Non so che fine farà il mio personaggio. Mi avevano proposto un cameo, ma no, ero uscita troppo tempo fa. Se mi richiamassero? Non credo. Alcune cose è giusto che finiscano. Hanno detto che la mia presenza aleggerà nella serie... mi piacerebbe sapere se sarò morta." Il suo personaggio aveva lasciato definitivamente la serie nel corso della quinta stagione, la penultima.

Claudio Amendola: "Non tratteniamo nessuno"

Nel corso degli Italian Global Series Festival a Rimini, dove sono state mostrate le prime immagini della serie, l'attore romano è tornato sull'argomento, criticando chi ha scelto di non tornare sul set: "Max Tortora ha detto che tornerà se ci saranno altre stagioni? Ah, anche io farò Il Padrino 4," ha ironizzato.

Poi ha aggiunto: "Alessandra Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, come altri che non facevano parte della sesta stagione. Vi posso garantire che nessuno di loro è andato via per nostra volontà, a cominciare dalla signora Elena Sofia Ricci." E ancora: "A un certo punto gli attori hanno semplicemente deciso che questa serie non li soddisfaceva più, che questi ruoli erano arrivati a saturazione. E noi non tratteniamo nessuno per il colletto."

Infine, ha concluso con una frecciatina: "Abbiamo augurato loro buon viaggio, ma non abbiamo bisogno di nessuno! Siamo felici di chi è rimasto, di chi ha voluto esserci ancora e ha sempre riconosciuto quanto I Cesaroni siano stati importanti per la propria carriera."

La risposta velata di Elena Sofia Ricci

Le parole di Amendola non sono passate inosservate. Poco dopo, la Lucia Liguori della serie ha pubblicato sui social un messaggio che molti hanno interpretato come una replica indiretta all'ex collega: "Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti, ti rispetta."