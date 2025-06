Al via oggi l'Italian Global Series Festival: si comincia con I Cesaroni e i giovani rapper milanesi

In questo sabato 21 giugno prende il via a Rimini la prima edizione dell'evento tutto dedicato alle serie tv italiane e internazionali: si comincia con il grande ritorno de I Cesaroni

Per l'Italian Global Series Festival è finalmente arrivato il momento del debutto: stasera si apre la prima edizione della kermesse, in programma dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione. Ideato e organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), diretto dal critico e giornalista Marco Spagnoli, il Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà, Regione Emilia Romagna, Comune di Riccione e Comune di Rimini.

IGSF 2025: l'apertura è affidata al ritorno de I Cesaroni

Si comincia alla grande con uno dei prodotti seriali più attesi nella prossima stagione televisiva: I Cesaroni - Il ritorno, la settima stagione di quella che per anni è stata una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Alle ore 21:00 di questo sabato 21 giugno, presso la Corte degli Agostiniani a Rimini comincerà un panel che segna il grande comeback.

Nel corso dell'evento interverranno Claudio Amendola, protagonista storico e regista dei nuovi 12 episodi, e l'intero cast, tra cui alcuni volti iconici e new entry. Sarà l'occasione per scoprire in anteprima assoluta i retroscena della produzione, i primi contenuti inediti e il racconto di un ritorno che promette di parlare al cuore di diverse generazioni.

A seguire, alle ore 22:00, sempre presso la Corte degli Agostiniani, il pubblico potrà assistere all'anteprima mondiale dei primi due episodi di Hype, una serie che racconta l'ascesa di tre giovani rapper del quartiere QT8 di Milano, alle prese con ambizione, amicizia e pericoli legati alla notorietà. Un intenso racconto di formazione che conta anche sulla collaborazione dell'artista rap Ernia.

Saranno presenti Lorenzo Aloi, Martina Sini, Gabriele Careddu, Luigi Bruno, Luka Zunic, i registi Fabio Mollo, Domenico Croce e Leonardo Ferrara.

Due titoli molto diversi ma profondamente legati dallo stesso spirito: quello di una serialità italiana che sa rinnovarsi, parlare al presente e guardare avanti con coraggio e creatività.

Tutto il programma dell'Italian Global Series Festival è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.