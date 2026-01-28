Cesar 2026: Nouvelle Vague di Richard Linklater ottiene 10 nomination

Nouvelle Vague, il film diretto da Richard Linklater, guida le nomination ai Cesar 2026 con ben 10 candidature ai prestigiosi premi, considerati la versione francese degli Oscar.

Il lungometraggio, che aveva debuttato al festival di Cannes, dovrà affrontare una concorrenza che vede tra i titoli più apprezzati Un semplice incidente, in corsa anche per gli Oscar.

Cosa racconta il film di Linklater

Nouvelle Vague ha ottenuto le nomination ai Cesar 2026 come Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura Originale, Migliore Fotografia, Migliore attore emergente grazie alla performance di Guillaume Marbeck, Migliore Montaggio, Migliore Sonoro, Migliore Colonna sonora originale, Migliori Costumi e Migliori Scenografie.

Nouvelle Vague: un momento del film

Il lungometraggio diretto da Richard Linklater (di cui potete leggere la nostra recensione) è un omaggio al cinema francese degli anni '60. Sul grande schermo si segue Godard impegnato nel tentativo di realizzare il suo primo film, scegliendo di ingaggiare l'attrice americana Jean Seberg e la star francese Jean-Paul Belmondo.

Il progetto li renderà delle icone del cinema francese e il video mostra qualche momento degli ostacoli che hanno affrontato nel realizzare Fino all'ultimo respiro, senza dimenticare la passione che li anima.

I protagonisti del film sono Zoey Deutch nei panni di Jean Seberg, Guillaume Marbeck in quelli di Jean-Luc Godard e Aubry Dullin nel ruolo di Jean-Paul Belmondo.

Tutte le nomination ai Cesar 2026

La cerimonia di consegna dei premi della 51esima edizione dei Cesar si svolgerà nella serata del 26 febbraio sul palco dell'Olympia di Parigi, con la conduzione di Camille Cottin.

Durante l'evento Jim Carrey riceverà inoltre il Cesar che celebra la sua incredibile carriera nel mondo del cinema.

Ecco tutte le nomination:

Miglior Film

L'attachement

Case 137

Nouvelle Vague

The Little Sister

Un semplice incidente

Miglior Regista

Carine Tardieu, "L'attachement"

Dominik Moll, "Case 137"

Stéphane Demoustier, "The Great Arch"

Richard Linklater, "Nouvelle Vague"

Hafsia Herzi, "The Little Sister"

Migliore Attrice Protagonista

Leïla Bekhti, "Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan"

Valeria Bruni Tedeschi, "L'attachement"

Léa Drucker, "Case 137"

Isabelle Huppert, "The Richest Woman in the World"

Mélanie Thierry, "La Chambre de Mariana"

Migliore Attore Protagonista

Claes Bang, "The Great Arch"

Bastien Bouillon, "Leave One Day"

Laurent Lafitte, "The Richest Woman in the World"

Pio Marmaï, "L'attachement"

Benjamin Voisin, "The Stranger"

Migliore Attrice Non Protagonista

Jeanne Balibar, "Nino"

Dominique Blanc, "Partir Un Jour"

Marina Foïs, "The Richest Woman in the World"

Ji-Min Park, "La Petite Dernière

Vimala Pons, "L'attachement"

Migliore Attore Non Protagonista

Swann Arlaud, "The Great Arch"

Xavier Dolan, "The Great Arch"

Michel Fau, "The Great Arch"

Pierre Lottin, "The Stranger"

Raphaël Personnaz, "The Richest Women in the World"

Migliore Attrice Emergente

Manon Clavel, "Kika"

Suzanne Lindon, "La Venue de l'Avenir"

Nadia Melliti, "La Petite Dernière"

Camille Rutherford, "Jane Austen a Gâché Ma Vie"

Anja Verderosa, "L'Épreuve du Feu"

Migliore Attore Emergente

Idir Azougli, "Météors"

Sayyid El Alami, "La Pampa"

Félix Lefebvre, "L'Épreuve du Feu"

Guillaume Marbeck, "Nouvelle Vague"

Théodore Pellerin, "Nino"

Migliore Sceneggiatura Originale

Dominik Moll, Gilles Marchand, "Case 137"

Pauline Loquès, "Nino"

Holly Gent, Vince Palma, "Nouvelle Vague"

Franck Dubosc, Sarah Kaminsky, "Un Ours Dans le Jura"

Jafar Panahi, "Un semplice incidente"

Migliore Sceneggiatura non Originale

Carine Tardieu, Raphaëlle Moussafir, Agnès Feuvre, "L'attachement"

Stéphane Demoustier, "The Great Arch"

Hafsia Herzi, "The Little Sister"

Miglior Film Internazionale

"The Secret Agent," Kleber Mendonça Filho

"Black Dog," Guan Hu

"Sirât," Oliver Laxe

"Una battaglia dopo l'altra," Paul Thomas Andersonù

"Sentimental Value," Joachim Trier

Migliore Colonna Sonora

Arnaud Toulon, "Arco"

Olivier Marguerit, "Case 137"

Fatima Al Qadiri, "The Stranger"

Alex Beaupain, "The Richest Woman in the World"

Amine Bouhafa, "The Little Sister"

Migliore Sonoro

"Arco"

"Le Chant des Forêts"

"Case 137"

"Nouvelle Vague"

"Leave One Day"

Migliore Fotografia

Elin Kirschfink, "L'attachement"

Patrick Ghiringhelli, "Case 137"

Marine Atlan, "L'Engloutie"

Manu Dacosse, "The Stranger"

David Chambille, "Nouvelle Vague

Migliore Montaggio

Stan Collet, "13 Jours, 13 Nuits"

Christel Dewynter, "L'attachement"

Laurent Rouan, "Case 137"

Catherine Schwartz, "Nouvelle Vague"

Géraldine Mangenot, "The Little Sister"

Migliori costumi

Céline Guignard, "La Condition"

Corinne Bruand, "Dracula"

Jürgen Doering, "The Richest Woman in the World"

Pascaline Chavanne, "Nouvelle Vague"

Pierre-Yves Gayraud, "La Venue de l'Avenir"

Migliori Scenografie

Jean-Philippe Moreaux, "Dog 51"

Catherine Cosme, "L'Inconnu de la Grande Arche"

Riton Dupire-Clément, "Once Upon My Mother"

Katia Wyszkop, "Nouvelle Vague"

Marie Cheminel, "La Venue de l'Avenir"

Migliori Effetti Visivi